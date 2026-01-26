Την πρόθεση του να ρίξει περισσότερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο, αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 11 το πρωί.

Το στίγμα του για την πολιτική που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση έδωσε και μέσα από την ανάρτηση του με την κυριακάτικη ανασκόπηση.

«Η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας. Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής», έγραψε χθες ο πρωθυπουργός στέλνοντας το μήνυμα εφαρμογής θετικής ατζέντας με δράσεις που θα στοχεύσουν στην ενίσχυση της κοινωνίας.

Τα περισσότερα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου δείχνουν αυτή την απόφαση της κυβέρνησης καθώς θα παρουσιαστούν ρυθμίσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, κυρίως με έμφαση στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, με πρωτοβουλίες για πιο προσιτή στέγη και στήριξη της κοινωνικής συνοχής αλλά και με προγραμματισμένες δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας καθώς και νομοσχέδιο σχετικό με την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.

Εξάλλου το 2026 είναι ουσιαστικά προεκλογική χρονιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να επιταχύνει τους ρυθμούς εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, κάτι που αναμένεται να τονίσει και προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Εκτενή αναφορά θα κάνει και στις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις σε γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο και για τον ρόλο της χώρας σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον.

Αναλυτικά, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.

