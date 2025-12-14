Στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού κάνοντας λόγο για αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση μίλησε στη Βουλή κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας. Tώρα είναι η ώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενώσουν τη φωνή τους με τους Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη τομή» τόνισε ο Θεόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας πως η επιτυχία του εγχειρήματος στις ευρωεκλογές απέδειξε πως μπορεί να εφαρμοστεί και στην εθνική κάλπη με ασφάλεια. Ο υπουργός Εσωτερικών, επί της ουσίας, άφησε να εννοηθεί πως η διάταξη για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού βρίσκεται προ των πυλών της Βουλής χωρίς πάντως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια ο Θεόδωρος Λιβάνιος, παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους δημάρχους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αναπροσαρμογή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Ο υπουργός Εσωτερικών, επισημαίνοντας πως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, θα φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2026, τόνισε πως «η κυβέρνηση στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση,αλλά δεν πρόκειται να υποκαταστήσει την εκτελεστική ευθύνη των αιρετών, ούτε να γίνει άλλοθι για να κρύβουν ορισμένοι την ανικανότητά τους, πίσω από φωνές για υποχρηματοδότηση».