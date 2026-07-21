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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 παρουσιάζεται στο Ωδείο Αθηνών από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρών είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) όπως θα εξηγήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το κεντρικό θεσμικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Θεσπίστηκε αρχικά με τον ν. 4635/2019 και αποτελεί τη βάση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας.

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Το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι βασικοί πυλώνες και οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Υποδομές και μεταφορές: Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων για καλύτερη συνδεσιμότητα.

Κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία: Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Πράσινη ανάπτυξη: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Κοινωνική συνοχή: Δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ανάπτυξη.

Καινοτομία και εξωστρέφεια: Στήριξη του τουρισμού, της βιομηχανίας και του αγροδιατροφικού τομέα.

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