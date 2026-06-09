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Για μεγάλη “ψηφιακή επανάσταση” έκανε λόγο ο πρωθυπουργός σχετικά με το gov,gr που κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στον σχεδιασμό που είχε κάνει ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σχετικά με την αλλαγή του κράτους μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

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“Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί το Κράτος να αλλάξει”, τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μία μικρή εστία διαφθοράς. Και στην καταπολέμηση της έχει σημαίνοντα ρόλο η ψηφιοποίηση και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την ταχύτερη απονομή συντάξεων ή την επίδοση κλήσεων για παραβάσεις του ΚΟΚ, ενέργεις που πλέον γίνονται ψηφιακά και χωρίς πολιτική παρέμβαση, σημείωσε ότι “η τεχνολογική επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης απέναντι στον πολίτη” και πρόσθεσε ότι αυτή η εξέλιξη έχει και ιδεολογικό πρόσημο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο εργασιακό βάρος από το οποίο μπορεί να απαλλάξει δημοσίους υπαλλήλους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εστιάσουν σε άλλες προτεραιότητες της υπηρεσίας ενώ ανέφερε ότι μπορούν έτσι να εξοικονομηθούν και πολύτιμοι πόροι.

“Η τεχνολογία είναι δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του Κράτους”, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

“Εκλογές το 2027”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το μέλλον, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απαντώντας έτσι σε διάφορα σενάρια για πρόωρες κάλπες.

Αφού ευχαρίστησε το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολήθηκε από διάφορα πόστα με την ψηφιοποίηση του κράτους, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες είναι πολυ ευχαριστημένοι με αυτά που έχει το gov.gr και τόνισε ότι στο μέλλον μπορεί να γίνουν πολλά περισσότερα.

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Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος σημείωσε ότι το gov.gr έχει πλέον 2257 ψηφιακές υπηρεσίες ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις κορυφαίων Υπουργών όπως του Κυριάκου Πιερρακάκη, του Άκη Σκέρτσου, του Θεόδωρου Λιβάνιου, του Νίκου Παπαθανάση. Κοινό σημείο όλων οι μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει προς όφελος των πολιτών, η μείωση της γραφειοκρατίας και οι προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη και την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων.

Η εκδήλωση, η οποία φέρει τον τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», φιλοξενείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Εκεί παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος.

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