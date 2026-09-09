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Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA Radio.

Όπως είπε, η διαφωνία δεν είναι προσωπική αλλά πολιτική και συνδέεται κυρίως με την κριτική που έχει ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.Τόνισε ότι δεν μπορεί, κατά την άποψή του, ένας πολιτικός να χαρακτηρίζει «προδότη» ή «μειοδότη» έναν υπουργό Εξωτερικών και ταυτόχρονα να συζητείται το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης. «Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει “μειοδοτική” την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση αυτή» είπε σχετικά.

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Ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη επιλογή τη μόνη «καθαρή πρόταση διακυβέρνησης».

Για το ενδεχόμενο αξιοποίησης της πρώτης διερευνητικής εντολής, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, απάντησε θετικά. Τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση με βασικό κορμό το πρώτο κόμμα και πρωθυπουργό τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ