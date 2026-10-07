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Ο ίδιος συνέδεσε την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» με τις αξίες του ηρωισμού και της εθνικής αφοσίωσης, καλώντας τη Δύση να αντισταθεί στη μετριότητα και την παρακμή.

Η επίσκεψη στην Ελλάδα εντάσσεται σε τετραήμερη περιοδεία του Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε τη χώρα πηγή σταθερότητας και ανακοίνωσε τη συνεργασία των δύο κρατών κατά της τρομοκρατίας.

Η ομιλία έλαβε ευρεία διεθνή κάλυψη, ενώ αναλυτές επεσήμαναν τη σημασία της για την πολιτική πορεία του Αμερικανού αξιωματούχου ενόψει των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ.

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Με φόντο τον Παρθενώνα, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέπεμψε σημαντικά μηνύματα για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού που εμπνέονται από την Αρχαία Ελλάδα, καλώντας την Ευρώπη να προστατέψει τα ιδεώδη που αποτελούν τις βάσεις της κοινωνίας.

Διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, όπως το CBS News και το Fox News, κάλυψαν την ιστορική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως συνέδεσε τα διαχρονικά αρχαιοελληνικά ιδεώδη με τις αμερικανικές αξίες. Μέσα, όπως το BBC, διέκοψαν τη ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν live την ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Πνύκα.

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Η ομιλία του Ρούμπιο εντάσσεται στην τετραήμερη περιοδεία του σε Ελλάδα, Ισλανδία και Πορτογαλία, με επίκεντρο την άμυνα και την ασφάλεια και τις σχέσεις με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Η ομιλία του στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική και για το πολιτικό του μέλλον, καθώς εκλαμβάνεται ως η απαρχή της προσπάθειάς του να αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς υποψηφίους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, διεκδικώντας την προεδρία των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρούνται οι επικρατέστεροι για να διαδεχτούν τον Τραμπ το 2028.

Fox News: Η σύγχρονη Ελλάδα «πηγή σταθερότητας» σε έναν ασταθή κόσμο

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας από την Αθήνα, άσκησε αυστηρή κριτική στην παγκοσμιοποίηση και την πολιτική ανοιχτών συνόρων, καλώντας τη Δύση να αφυπνιστεί πολιτιστικά.

Παράλληλα, τόνισε τη διαχρονική οφειλή των ΗΠΑ στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και χαρακτήρισε τη σύγχρονη Ελλάδα «πηγή σταθερότητας» σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ ανακοίνωσε νέα ελληνοαμερικανική συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αναφερόμενος στην προγενέστερη ομιλία του στο Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, η οποία είχε αποσπάσει θερμές αντιδράσεις, ο Ρούμπιο υπενθύμισε τις εκκλήσεις του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζωογονήσουν το πνεύμα της Δύσης.

“The word nationalism became a dirty word.” Secretary of State Marco Rubio says the West turned against the very things that once defined its strength, saying nations grew ashamed of their history, prosperity, and achievements. “We tore down our monuments. We condemned our own history, and in too many places, we taught our children to be ashamed of the countries they would inherit.” Rubio ties that cultural shift to decisions on borders, industry, military strength, and national sovereignty, as more power was handed to global institutions. Advertisement October 7, 2026

«Δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι δεσμευμένοι από ενοχές και ντροπή. Θέλουμε συμμάχους που να είναι υπερήφανοι για τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας και να κατανοούν ότι είμαστε κληρονόμοι του ίδιου σπουδαίου πολιτισμού», είχε δηλώσει, τονίζοντας ότι η Αμερική επιδιώκει την ανανέωση της ιστορικής φιλίας με την Ευρώπη.

Reuters: Σύνδεση των αρχαιολλληνικών αξιών με το «America First» του Τραμπ

Ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε τις αρχαιοελληνικές αξίες του «ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος», με τα ιδανικά της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική» (America First) του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει γίνει μόδα στις μέρες μας να πιστεύουμε ότι μια σωστή εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του ίδιου σου του λαού».

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Και τόνισε τη σημασία προτεραιότητας στην εθνική πολιτική: «Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στην αφοσίωση προς το έθνος σου».

«Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επιλογή τους», τονίζοντας ότι δίνεται έμφαση στην εθνική πολιτική με σκοπό η «Δύση να διατηρήσει τη θέση της στην ηγεσία του κόσμου».

CBS News: Η αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο, τον Καίσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κολόμβο

Ο Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε την Αρχαία Ελλάδα όχι μόνο ως την πηγή της δυτικής δημοκρατίας και φιλοσοφίας, αλλά και ως τη γενέτειρα της Δύσης. «Στην Αθήνα, βρήκαμε την πρώτη πλήρη μετουσίωση όλων των βασικών χαρακτηριστικών που έμελλε να ορίσουν τη Δύση».

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Άσκησε κριτική στις σύγχρονες ιδεολογίες που δεν επιδιώκουν την αριστεία, αλλά την ευκολία και την αποφυγή του ρίσκου, σημειώνοντας ότι «εξαιρετικά επιτεύγματα κρατούνται όμηρα του συνηθισμένου και της μετριότητας».

CBS NEWS: Secretary of State Marco Rubio stood before the Acropolis on Wednesday and reached back more than two millennia to argue that the answer to the West’s current problems can be found, at least in part, in ancient Greece. https://t.co/NWDwENPeWd — Department of State (@StateDept) October 7, 2026

Επιπλέον, παρουσίασε την πορεία της Δύσης από την Αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και τον ευρωπαϊκό χριστιανισμό, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο, τον Καίσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κολόμβο. Εξήγησε ότι η επέκταση της Αμερικής προς τα δυτικά, η βιομηχανική της ανάπτυξη και το διαστημικό της πρόγραμμα ήταν η συνέχεια αυτής της ίδιας ορμής.

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Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Δύση βρίσκεται τώρα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, «επειδή η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα».

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«Η πορεία που θα διαλέξουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα κρατήσει την ηγετική της θέση στον κόσμο ή αν θα αφεθεί στην παρακμή, την αδυναμία και την υποταγή. Η επιλογή είναι τώρα: ή δρούμε αμέσως ή χάνουμε οριστικά τη δυνατότητα να αποφασίζουμε για το μέλλον μας», υπογράμμισε.

WP: «Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο»

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα με την ιδιότητα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ωστόσο η ομιλία του παρέπεμπε περισσότερο σε πολιτικό που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την πολιτική κληρονομιά του κινήματος MAGA, αναφέρει σε ανάλυσή της η Washington Post.

Ειδικότερα, επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ σε μια ευρύτερη δυτική παράδοση εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης.

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«Έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας», δήλωσε. «Γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στην αφοσίωση στο έθνος σου, τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς πάνω απ’ όλα τα συμφέροντά του».

Κάλεσε τους Αμερικανούς να αντλήσουν έμπνευση από την πνευματική κληρονομιά του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του Νεύτωνα και να αντιταχθούν στη «σύγχρονη» τάση ανάδειξης «της μετριότητας και του συνηθισμένου».

«Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο εξήρε την πολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, ήταν οργανωμένη «γύρω από την άμιλλα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό».

Παράλληλα, φάνηκε να επικρίνει τις υπερβολές του φιλελευθερισμού, υποστηρίζοντας ότι οδήγησαν σε χαμηλότερα πρότυπα «ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χάσει». Άσκησε επίσης κριτική στο πολιτικό Ισλάμ και στους «ριζοσπάστες μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί παιδιά βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό».

«Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε ενώπιον περίπου 250 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ανώτατοι Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέλη του διπλωματικού σώματος, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τομέα.