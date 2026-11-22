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Ο ίδιος υπερασπίζεται το πρόγραμμα Ηρακλής ως απαραίτητο εργαλείο ανασυγκρότησης της οικονομίας, τονίζοντας τη σημασία των τραπεζών για την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, ο υφυπουργός αποδίδει το πρόβλημα της ακρίβειας σε διεθνείς παράγοντες και επικρίνει τα κόμματα που προτείνουν εύκολες λύσεις.

Σχετικά με το Πολυτεχνείο, ο κ.

Μαρκόπουλος τονίζει ότι η ιστορική μνήμη ανήκει σε όλη την Ελλάδα και δεν πρέπει να περιορίζεται κομματικά.

Τέλος, εκφράζει την αισιοδοξία του για την εκλογική πορεία της κυβέρνησης, εκτιμώντας πως οι πολίτες θα επιβραβεύσουν τη σοβαρή διαχείριση της οικονομικής πραγματικότητας.

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Ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής στη Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος δεν συνηθίζει να κρύβεται πίσω από διπλωματικές διατυπώσεις. Άλλωστε έχει ξεκινήσει την πολιτική του διαδρομή σκληρά συγκρουόμενος σε τηλεοπτικά παράθυρα την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης την περασμένη δεκαετία, ως δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής, επικρίνοντας σφοδρότατα την κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ τότε. Στη συνέντευξή του στον Αντώνη Φουρλή υπερασπίζεται το «παρών» της ΝΔ στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τα δάνεια και τα funds. Και επιτίθεται στην αντιπολίτευση…

«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών»

Για τον υφυπουργό Οικονομικών, η επιτροπή δεν υπηρετεί τους δανειολήπτες. Είναι, όπως λέει, «ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ της εγχώριας αριστεράς». «Κύρια στόχευση είναι το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, μη γελιόμαστε», λέει.

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Προειδοποιεί ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί σε σόου. «Κάποιοι θα επιδιώξουν να ξαναστήσουν τα γνωστά σόου», υποστηρίζει και επικαλείται το προηγούμενο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κινητά να «παίρνουν φωτιά» και τις κραυγές να υψώνονται στα social media.

Το χρονικό σημείο, τονίζει, δεν τον πείθει. Με εκλογές σε έξι-επτά μήνες, εκτιμά ότι «δεν θα παραχθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα γι’ αυτή την υπόθεση». Η πρόβλεψή του για την αντιπολίτευση είναι σκληρή: «θα γυρίσει μπούμερανγκ όλο αυτό».

Η υπεράσπιση του «Ηρακλή»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δεν υποχωρεί ούτε στο πρόγραμμα «Ηρακλής», που βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής. Το χαρακτηρίζει εργαλείο ανασυγκρότησης της οικονομίας. Και απαντά ευθέως σε όσους τον κατηγορούν ότι υπερασπίζεται τις τράπεζες: «Χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει κοινωνία».

Παραθέτει νούμερα:

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει αγγίξει 21 δισ. ευρώ σε δανειακές επιβαρύνσεις και 70.000 νοικοκυριά.

Τα πρόστιμα για τους servicers δεκαπλασιάζονται.

Για τους ευάλωτους ισχύει κλειδωμένο επιτόκιο 3%.

Προβλέπονται 120 δόσεις με επιτόκιο 5,8%.

Απορρίπτει τα πιο χαμηλά επιτόκια ως λύση για όλους. Η αιτιολόγησή: θα έσπρωχναν τους συνεπείς δανειολήπτες στην ασυνέπεια και θα απειλούσαν τα δημόσια έσοδα.

Ακρίβεια και «εύκολες λύσεις»

Ο υφυπουργός Οικονομικών παραδέχεται το προφανές. Η ακρίβεια, λέει, «είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο». Στρέφει το βλέμμα στην Ευρώπη, από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Ισπανία, για να δείξει ότι η κρίση είναι διεθνής. Και κατηγορεί τα κόμματα ότι λαϊκίζουν και λένε «ό,τι ακούγεται ωραίο». Η κυβέρνηση, επιμένει, επιλέγει «τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης».

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Πολυτεχνείο: «Η ιστορία έχει γραφτεί»

Στο ερώτημα για τη συζήτηση περί νεκρών μέσα ή έξω από το Πολυτεχνείο, η απάντησή του είναι κατηγορηματική. «Ελάχιστη σημασία κατά τη γνώμη μου έχει αν ήταν μέσα, έξω, 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα», λέει. Και συνεχίζει: «Η ιστορία έχει γραφτεί. Δεν χρειάζεται να ξαναγραφτεί».

Για τον ίδιο, το καθεστώς της χούντας «την προκάλεσε τη βία. Υπήρξαν νεκροί». Η συζήτηση, κατά τη γνώμη του, τελειώνει εκεί.

Αρνείται κάθε κομματική ιδιοκτησία της μνήμης. «Η ιστορία του πολυτεχνείου δεν έχει κόμματα και χρώματα», τονίζει. Υπενθυμίζει τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον Αλέκο Παναγούλη και τον Μουστακλή, αλλά και τους αριστερούς που εξορίστηκαν στη Γυάρο. Το συμπέρασμά του: «Όλη η Ελλάδα αγωνίστηκε στο Πολυτεχνείο και όχι μόνο ένα μέρος της».

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Από το Μαρούσι στη Β΄ Πειραιά

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλά για το εκλογικό του σπίτι. Είναι γέννημα θρέμμα Πειραιώτης, ζει στην περιοχή, πηγαίνει στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ μόνος του. Οι πολίτες, λέει, «ξέρουν μέχρι και το σπίτι μου».

Η εικόνα που περιγράφει είναι ήρεμη: κόσμος που συζητά, ακόμη και όταν δεν ψηφίζει ΝΔ. «Δεν βλέπω το κύμα της λαϊκής δυσαρέσκειας που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν», λέει. Αναγνωρίζει ότι προβλήματα υπάρχουν. Στοιχηματίζει όμως ότι, αν η κυβέρνηση εξηγήσει με σοβαρότητα την οικονομική πραγματικότητα, ο κόσμος στο τέλος θα την επιβραβεύσει.

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