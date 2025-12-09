Το «ηλεκτρισμένο» κλίμα που περιγράφει από νωρίς την συνθήκη μέσα στην οποία συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη αποτυπώνεται στην απομόνωση που νιώθει η «γαλάζια» κυβερνητική παράταξη, δεχόμενη τα «πυρά» της αντιπολίτευσης.

Καθώς η πόλωση περισσεύει εντός της Ολομέλειας σφοδρή ήταν η «μονομαχία» επί προσωπικού μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς με την κόντρα τους να φτάνει μέχρι τον… Αλέξη Τσίπρα και το rebranding του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για όλα όσα συμβαίνουν με τον αγροτικό κόσμο σχολίασε σε παρέμβαση του λέγοντας «πώς θα κάνουν γιορτές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κ. Καιρίδη; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Μήπως κ. Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπασ και κερδίσω κάνα τζόκερ;».

Ο Δημήτρης Καιρίδης, από την πλευρά του, αντέτεινε αρχικά πως «δεν ξέρω αν οι ακρότητες που εκτοξεύσατε είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κ. Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της παρουσίασης της “Ιθάκης”, ήταν εκεί ο αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης». Και συνέχισε λέγοντας πως «δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη».

Σε εκείνο το σημείο ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανταπάντησε στον Δημήτρη Καιρίδη πως «τι να πρωτοπεί κανείς σε αυτό το παραλήρημα. Κρίμα στα παιδιά που διδάσκει ο κ. Καιρίδης» με τον Δημήτρη Καιρίδη να φωνάζει εκτός μικροφώνου «βρε δεν μας…..», και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο να του ζητά να ολοκληρώσει την φράση του λέγοντας χαρακτηριστικά «πείτε το, πείτε το». «Δεν μας παρατάς… δημαγωγέ» είπε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο να καταλήγει λέγοντας πως «τον παραδίδω στην χλεύη του ελληνικού λαού. Εάν δεν είναι αγρότες τι είναι;».