Τις καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και τις προοπτικές για την περαιτέρω ενδυνάμωση τους, τόνισαν οι Πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεθ σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μαδρίτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουν περάσει 13 χρόνια από το τελευταίο ταξίδι Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία, δείγμα της βαρύτητας που πλέον δίνει η Ελλάδα στις σχέσεις Αθήνας – Μαδρίτης.

«Βούληση μας να ενισχυθούν οι σχέσεις των δύο χωρών», τόνισε στην αρχή των δηλώσεων του ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην ατζέντα της συζήτησης που είχαν με τον Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στο διεθνές στερέωμα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τον Κάθετο Διάδρομο, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κοινή θέση που έχουν για στήριξη του σχεδίου ειρήνευσης, ενώ εξήγησε ότι η Ελλάδα είναι να αναλάβει ενεργό ρόλο στην επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Επίσης μίλησε για τη Βενεζουέλα σημειώνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης αλλά και για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο.

Αναφορά έκανε επίσης στο μεταναστευτικό, στην κλιματική κρίση και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Μιλώντας για τις σχέσεις Ελλάδας – Ισπανίας, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για περισσότερες ευκαιρίες σε εμπορικούς τομείς και σε νέες επιχειρηματικές δράσεις. Τέλος, μίλησε για κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες όπως στο θέμα της ακρίβειας και το στεγαστικό και τόνισε την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη.

Αυτό που επίσης ανέδειξε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι η εποχή που οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου εμφανίζονταν ως οι μεγάλοι ασθενείς της ΕΕ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ο Πέδρο Σάντσεθ μίλησε για την έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση, οδηγώντας την πλέον στην προεδρία του Eurogroup ενημερώνοντας ότι η Ισπανία στήριξε την ελληνική υποψηφιότητα. Μεταξύ άλλων ο Ισπανός Πρωθυπουργός μίλησε και για τη βοήθεια που προσέφεραν οι Έλληνες πυροσβέστες το καλοκαίρι, στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το θέμα της Γροιλανδίας και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι το θέμα αφορά αρχικά την ίδια τη Γροιλανδία και τη Δανία και εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει λύση που να περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ θα είναι ενωμένη στο θέμα αυτό και κατέληξε λέγοντας ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική.