Για την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινητοποιήσει πόρους ύψους €45 δισ. για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, κάνει αναφορά σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, λίγη ώρα πριν ανακοινωθούν από υπουργούς της κυβέρνησης οι εξειδικεύσεις των μέτρων ενίσχυσης των αγροτών, «πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.»

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

