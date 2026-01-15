Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη νέα φρεγάτα «Κίμων», ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της, είδε από κοντά το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο που ενισχύει από σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά, μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του «Κίμωνα». Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων έτσι ώστε η αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας να μην αμφισβητείται από κανέναν» ανέφερε σε δήλωση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι αυτή η αποτρεπτική δύναμη θα αποτελέσει πόλο σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Advertisement

Advertisement

«Χρέος όλων των κυβερνήσεων και δικό μου ως πρωθυπουργός, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από αυτή που παρέλαβα», συνέχισε και έκλεισε τη δήλωση του με αναφορά στην έλευση και των τριών άλλων Belharra που θα παραλάβει η χώρα τους επόμενους 18 μήνες.