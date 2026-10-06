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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη διαχρονική ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να προσαρμόζεται, παραμένοντας μια λαϊκή παράταξη που εκφράζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή σύσταση στα στελέχη του κόμματος για σεμνότητα και ταπεινότητα, προειδοποιώντας για τους κινδύνους του λαϊκισμού στη διεθνή οικονομική σκηνή.

Στην εκδήλωση για τα πενήντα δύο χρόνια του κόμματος δεν παρέστησαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

Ο αρχηγός της παράταξης απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στις απουσίες, επιδιώκοντας να διατηρήσει ένα ενωτικό κλίμα ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

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Την ευστοχία του στις βολές -καθώς στο χθεσινό πάρτι της Νέας Δημοκρατίας για τα 52α γενέθλια της είχαν στηθεί και καλάθια του μπάσκετ ως ένα από τα δρώμενα- τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους μετά την ομιλία του. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πέτυχε τέσσερα καλάθια σε ισάριθμες προσπάθειες, κάνοντας άμεση σύνδεση με τον στόχο που έχει θέσει για την τέταρτη συνεχή εκλογική νίκη.

Λίγο νωρίτερα, απευθυνόμενος στα μέλη και τους φίλους της παράταξης που γέμισαν το παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην οδό Πειραιώς, είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για την επικράτηση στην εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει την άνοιξη και για την επίτευξη αυτοδυναμίας. «Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023, με τη βοήθεια τη δική σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 2027», ήταν τα λόγια του.

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«Η ΝΔ η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της συσπείρωσης, απευθύνθηκε στο συναίσθημα του κάθε νεοδημοκράτη ενώ μίλησε και για τη μεγάλη δύναμη της παράταξης που είναι η δυνατότητα προσαρμογής και ανανέωσης, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και απαντώντας έτσι και σε όσους κάνουν λόγο για ιδεολογική μετάλλαξη του κόμματος.

«Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική, λαϊκή παράταξη, που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται, τελικά, για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή σκηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη «φυγή» προς το μέλλον».

Παράλληλα επανέλαβε το δίλημμα των εκλογών που έρχονται: «Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες και όλοι εσείς».

«Σεμνά και ταπεινά»

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην προβολή του κυβερνητικού έργου που πρέπει να γίνει μέχρι να στηθούν οι κάλπες, στην παραδοχή λαθών, ενώ τονίστηκε και το μήνυμα «σεμνά και ταπεινά» προς όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

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«Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε», η ξεκάθαρη οδηγία του προς όλους.

«Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών»

Όσο για την αντιπολίτευση, περιορίστηκε σε μία αιχμή που κατά πολλούς «φωτογραφίζει» τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση και στους κινδύνους που παρουσιάζονται για δημοσιονομικό εκτροχιασμό αν υλοποιηθούν όσα υπόσχεται η αντιπολίτευση, σημείωσε: «Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα.»

Το πάρτι για τα 52 χρόνια και οι απουσίες

Ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε από νωρίς ενώ ηχηρή ήταν η παρουσία της ΟΝΝΕΔ. Σταδιακά έφταναν υπουργοί, βουλευτές και στελέχη του κόμματος με πολλούς να παίρνουν μέρος στα δρώμενα.

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Μπορεί να απουσίαζαν οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής καθώς και ο πρώην πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, όμως οι φωτογραφίες τους ήταν εκεί. Καμία αναφορά δεν έγινε στους απόντες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείγμα της πρόθεσης να λειτουργήσει η εκδήλωση ενωτικά και να μην προσθέσει νερό στον μύλο της εσωστρέφειας.

Πάντως οι κεραίες του Μεγάρου Μαξίμου θα είναι συντονισμένες σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» καθώς ένας από τους ομιλητές θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Στο ίδιο συνέδριο θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά νωρίς το πρωί ενώ θα παραστεί και θα απευθύνει ομιλία και σε εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα ο ΣΕΒ. Εκεί ο πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί και για το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

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