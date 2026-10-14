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Στη Σύνοδο Κορυφής θα ζητήσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανίας και προστασίας της ναυτιλίας από το κόστος της απανθρακοποίησης.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για συνετή οικονομική πολιτική και δημοσιονομική πειθαρχία, αξιοποιώντας τα πλεονάσματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές αποθήκευσης ως μονόδρομο για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Τέλος, επισήμανε τη σημασία μιας ισόρροπης ενεργειακής προσέγγισης που περιλαμβάνει τη χρήση ορυκτών καυσίμων μέχρι την ολοκλήρωση της πράσινης μετάβασης.

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«Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις ως Ευρώπη, να απαντήσουμε στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας και μόνο οι απαντήσεις που θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Λάρισα, κατά τα εγκαίνια της της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και άφησε αιχμές για τις πολιτικές των Βρυξελλών.

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«Δεν αρκούν εκκλήσεις όπως το να κλείνουμε τα φώτα ή να μειώσουμε την κατανάλωση βενζίνης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Σύνοδο Κορυφής στην οποία μεταβαίνει αμέσως μετά και που θα συζητηθούν αυτά τα θέματα, προαναγγέλλοντας ότι θα τοποθετηθεί σε τρία πεδία. Το πρώτο είναι ότι η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, εξηγώντας ότι αν θα μπορούσε να συμφωνηθεί, θα έδινε στην κυβέρνηση τη δυνατότητα για περαιτέρω μέτρα στοχευμένα και προσωρινά, εξηγώντας παράλληλα ότι δεν αρκούν εκκλήσεις όπως το να κλείνουμε τα φώτα ή να μειώσουμε την κατανάλωση βενζίνης.

«Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων» εξηγώντας ότι σε ένα περιβάλλον πολιτικής αναταραχής σε όλη την Ευρώπη που οι δυναμεις του λαϊκισμού ενισχύονται, πρέπει να αποδείξει η Ευρώπη ότι όταν υπάρχει ανάγκη στηρίζονται οι πολίτες της.

Δεύτερη προτεραιότητα που θα θίξει στις Βρυξέλλες είναι η περαιτέρω στήριξη της βιομηχανίας καθώς για την Ελλάδα είναι κάτι που αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Τρίτο ζήτημα που θα θίξει είναι η ναυτιλία και οι διαδικασίες απανθρακοποίησης, καθώς όπως είπε «αν επιβάλουμε στη ναυτιλία μία πολύ γρήγορη διαδικασία απανθρακοποίησης, τη φορολογήσουμε δηλαδή, τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το κόστος θα περάσει στον τελικό καταναλωτή σε μία εποχή που ήδη υπάρχει υψηλός πληθωρισμός».

Μίλησε επίσης για τα μέτρα στηριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση.

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«Είναι μέτρα κοστολογημένα που επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανάπτυξης που έχει, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία», τόνισε προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνετής οικονομικής πολιτικής μεταφράζεται τελικά στη δυνατότητα να στηρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες στο μέτρο των εθνικών μας δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού.

«Οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια ωστόσο δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να υπερβούμε αυτά τα περιθώρια. Για εμάς η δημοσιονομική πειθαρχία είναι όρος αξιοπιστίας και αυτή που συγκρατεί τα επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα οικονομιών του G7», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μέρα με τη μέρα η Ελλάδα αλλάζει, από την καθήλωση περνά στην ανάπτυξη είναι μία χώρα ανθεκτική στις δυσκολίες του σήμερα και ελπιδοφόρα απέναντι στις προκλήσεις του αύριο. Είναι ένα κράτος που κινείται με σιγουριά, με συνέπεια, με συνέχεια στα ήρεμα αλλά και στα ταραγμένα νερά αυτού του κόσμου και χαράζουμε μία πορεία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030. Και έργα όπως αυτά που εγκαινιάζουμε σήμερα ενισχύουν αυτή τη νέα θετική εικόνα του τόπου μας δείχνοντας το δρόμο για επενδύσεις σε τομείς αιχμής» τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας του.

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Νωρίτερα, είχε αναφέρει «την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος για την πατρίδα μας» και μιλώντας για τη συγκεκριμένη επένδυση εξήγησε ότι «αποθηκεύει το πλεόνασμα της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, ώστε να διοχετευθεί στο σύστημα όποια στιγμή και αν χρειαστεί».

Δίνοντας έμφαση στην ευελιξία που πρέπει να υπάρχει στον τομέα διαχείρισης της ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχουν για την επίτευξη αυτού του στόχου οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης.

Αφού υπενθύμισε τον στόχο που είχε θέσει στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τη μείωση της τιμής του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, μίλησε για τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

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«Παράγουμε παραπάνω από τη μισή μας ενέργεια πια από ΑΠΕ, έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυα μας, και στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ και έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε πλεονασματική χώρα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», είπε μεταξύ άλλων σημειώνοντας ότι αυτό το έλλειμα που έφτανε περίπου τα 600 εκατ. ευρώ το χρόνο, έχει γίνει πλεόνασμα. «Αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι το 2019 η χώρα μας είχε την υψηλότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη αλλά αυτό έχει αλλάξει και πλέον βρισκόμαστε στον μέσο όρο «και συχνά κάτω από τον μέσο όρο».

«Συνεπώς οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο», συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας όμως ότι «θα πρέπει να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε».

Αυτό που εξήγησε στη συνέχεια είναι ότι οι μπαταρίες δεν είναι πανάκεια αν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή, όμως όπως είπε, είναι μία τεχνολογία που διαρκώς θα εξελίσσεται και γίνεται φθηνότερη.

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«Η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε δεν είναι ένα σπριντ αλλά ένας μαραθώνιος», ανέφερε ενώ εξήρε τη σημασία των ορυκτών καυσίμων για το μεσοδιάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πράσινη μετάβαση τονίζοντας ότι «η ενεργειακή μας προσέγγιση θα πρέπει να είναι ισόρροπη και ευέλικτη».

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Όπως είπε, σε αυτό πλαίσιο η Ελλάδα προχωρά στην πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες «η οποία θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027», σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται σε μία εποχή που η Ευρώπη είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. «Θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο», πρόσθεσε και αναφέρθηκε και στη στήριξη των ελληνικών διυλιστηρίων που σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού.