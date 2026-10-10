Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακού χειμώνα.

Στόχος είναι η επιδότηση της τιμής στην αντλία και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι αρχές επιδιώκουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση δημοσιονομικού χώρου, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα προσωρινά μέτρα στήριξης.

Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών καυσίμων για τον περιορισμό των ανατιμήσεων στην αγορά.

Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας μεγαλύτερες μειώσεις στη φορολογία των καυσίμων για την ανακούφιση των πολιτών.

Οι τελικές λεπτομέρειες για τις ενισχύσεις αναμένονται γύρω στις 15 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να αξιολογεί διαρκώς τα διεθνή δεδομένα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν ακόμη δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου κίνησης και ενδεχομένως της βενζίνης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών-μελών.

Για εκατομμύρια πολίτες, πάντως, η συζήτηση δεν αφορά απλώς τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή τις αποφάσεις των Βρυξελλών. Αφορά το εάν θα μπορέσουν να ζεστάνουν επαρκώς τα σπίτια τους, πόσο θα πληρώνουν για τις καθημερινές μετακινήσεις τους και πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ.

Advertisement

Advertisement

Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια δεν περιορίζονται στην αντλία ή στον καυστήρα. Μεταφέρονται στο κόστος παραγωγής, στις μεταφορές, στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Αυτός είναι ο λόγος που η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα.

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ στις 9 Οκτωβρίου, έδωσε τη σειρά προτεραιότητας των κυβερνητικών παρεμβάσεων: πρώτα το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθεί το ντίζελ και στη συνέχεια η βενζίνη.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι επίκειται σημαντική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παράλληλα με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Διευκρίνισε ότι το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί όταν υπάρχει σαφέστερη εικόνα των τιμών της διεθνούς αγοράς.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Αθήνα βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα περιθώρια πρόσθετων παρεμβάσεων.

Η κυβερνητική στόχευση είναι διπλή: να περιοριστεί η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής και να ενισχυθούν περισσότερο τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Advertisement

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα σενάρια για επιδότηση 25 έως 30 λεπτών

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και η κυβέρνηση έχει θέσει ως αρχικό στόχο τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εξετάζεται συνδυασμένη παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων, που ενδέχεται να φτάσει τα 25 έως 30 λεπτά ανά λίτρο. Ένα από τα σενάρια προβλέπει τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ, έναντι περίπου 1,90 ευρώ χωρίς παρέμβαση.

Advertisement

Πρόκειται για σενάρια και όχι για οριστικοποιημένες τιμές ή επιδοτήσεις.

Ήδη στις 7 Οκτωβρίου κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα κρατικής επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το οικονομικό όφελος πρέπει να μεταφέρεται ολόκληρο στον τελικό καταναλωτή και όχι να παραμένει στους ενδιάμεσους της αγοράς καυσίμων.

Αύξηση και στο επίδομα θέρμανσης

Advertisement

Εκτός από την επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου, στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανό σενάριο αύξηση περίπου 20%, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το ποσοστό.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι στοχευμένες ενισχύσεις είναι δικαιότερες από τις οριζόντιες επιδοτήσεις, επειδή λαμβάνουν υπόψη τόσο την οικονομική κατάσταση όσο και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Advertisement

Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ήταν χαρακτηριστικό: οι ανάγκες θέρμανσης ενός νοικοκυριού στα Χανιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ενός νοικοκυριού στο Σουφλί.

Advertisement

Το τελικό ύψος του επιδόματος, τα εισοδηματικά κριτήρια και ο χρόνος καταβολής των ενισχύσεων αναμένονται στις επόμενες επίσημες ανακοινώσεις.

Ντίζελ και βενζίνη: Η επόμενη δοκιμασία

Στο πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη αποφασιστεί αύξηση της κρατικής επιδότησης στην αντλία από 10 σε 15 λεπτά ανά λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Advertisement

Με τη συμμετοχή των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η σημασία της παρέμβασης ξεπερνά τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο των φορτηγών, των επαγγελματικών μεταφορών και μεγάλου μέρους της παραγωγικής δραστηριότητας. Κάθε αύξησή του μπορεί να μεταφερθεί στην τελική τιμή των προϊόντων.

Για τη βενζίνη, αντιθέτως, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αντίστοιχο νέο μέτρο. Η κυβέρνηση την τοποθετεί τρίτη στις προτεραιότητές της, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Χατζηδάκης, Πιερρακάκης και Σκέρτσος: Το κυβερνητικό σχέδιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει προαναγγείλει διπλή στήριξη για τη θέρμανση: επιδότηση στην τιμή αγοράς και αύξηση του επιδόματος για τους οικονομικά ευάλωτους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες για να αντιμετωπίσει πρόσθετες πιέσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έχει αναφερθεί στην ανάγκη συγκράτησης του κόστους θέρμανσης και συνέχισης της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης.

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν στον Οκτώβριο ή θα χρειαστεί να επεκταθούν μέσα στον χειμώνα.

Τι ζητά η Ελλάδα από τις Βρυξέλλες

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνοντας να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων προσωρινών ενεργειακών παρεμβάσεων, μέχρι συγκεκριμένο όριο, από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς.

Παράλληλα, προτείνει να μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη άνοδο των τιμών για να ενισχύουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει συνοψίσει το ελληνικό αίτημα με τη φράση ότι η χώρα δεν ζητά έναν νέο φόρο, αλλά περισσότερο δημοσιονομικό χώρο.

Η διάκριση είναι σημαντική: η συζήτηση για ευρωπαϊκή ευελιξία δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με έγκριση απεριόριστων κρατικών επιδοτήσεων.

Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κίνδυνοι διαταραχής του ενεργειακού εφοδιασμού μπορούν να προκαλέσουν νέες αυξήσεις στις τιμές.

Ωστόσο, η βασική ευρωπαϊκή κατεύθυνση είναι υπέρ των προσωρινών και στοχευμένων μέτρων, αντί των γενικευμένων επιδοτήσεων μεγάλης διάρκειας.

Σε επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιούνιο του 2026 επισημαίνεται ότι η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022-2023 ανέδειξε το υψηλό δημοσιονομικό κόστος των μη στοχευμένων μέτρων.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάσει την κοινωνική προστασία με την τήρηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεών της.

Παρά τη θετική κινητικότητα στις ευρωπαϊκές συζητήσεις, δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία οριστική ευρωπαϊκή έγκριση όλων των ελληνικών αιτημάτων.

Η αντιπολίτευση ζητά μεγαλύτερες μειώσεις

Το ζήτημα των καυσίμων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις αναφερόμενες δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει υποστηρίξει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν δικαιολογείται να ξεπερνά τα 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ για το ντίζελ έχει αναφερθεί σε ανώτατο επίπεδο 1,80 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί την επάρκεια του κυβερνητικού στόχου για το πετρέλαιο θέρμανσης και ζητά μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει το ζήτημα της αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργούνται εξαιτίας των ανατιμήσεων, ώστε μέρος τους να επιστρέφει στην κοινωνία.

Στην αντιπαράθεση συμμετέχουν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, ασκώντας κριτική για την ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία της δημόσιας συζήτησης, με την κυβέρνηση να αντιτείνει ότι οι οριζόντιες φορολογικές μειώσεις έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και δεν ωφελούν αποκλειστικά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Επιχειρήσεις και παραγωγικοί φορείς: Ο φόβος για νέο κύμα ανατιμήσεων

Για τις επιχειρήσεις, το ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί μεμονωμένη δαπάνη, αλλά παράγοντα που επηρεάζει ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα.

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις επηρεάζονται άμεσα από το ντίζελ. Οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες επιβαρύνονται από την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων για μηχανήματα και μεταφορές, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις δέχονται τις συνέπειες των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Για φορείς όπως η ΕΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΒ και οι οργανώσεις των μεταφορέων, κρίσιμα ζητήματα προς αντιμετώπιση είναι η προβλεψιμότητα των τιμών, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και η προστασία της κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης περιλαμβάνουν τη συνέχιση των επιδοτήσεων στα επαγγελματικά καύσιμα, τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς και τη μείωση των επιβαρύνσεων στην παραγωγή.

Δεν έχουν, ωστόσο, διασταυρωθεί νέες, συγκεκριμένες δηλώσεις όλων αυτών των οργανώσεων για το πακέτο του Οκτωβρίου, ώστε να τους αποδοθούν ως επίσημες θέσεις.

Ο χειμώνας προκαλεί ανησυχία στα νοικοκυριά

Η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης.

Στις 15 Οκτωβρίου 2025 το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει στην Αττική κοντά στο 1,096 ευρώ το λίτρο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, οι εκτιμήσεις για την έναρξη της νέας περιόδου έφταναν περίπου στο 1,90 ευρώ χωρίς νέα παρέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με επιδότηση η φετινή θέρμανση μπορεί να αποδειχθεί αισθητά ακριβότερη.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που χρειάζεται 1.000 λίτρα πετρελαίου θα πλήρωνε 1.096 ευρώ με την περσινή ενδεικτική τιμή εκκίνησης. Με τιμή 1,60 ευρώ, ο αντίστοιχος λογαριασμός ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ, δηλαδή 504 ευρώ περισσότερα, πριν υπολογιστεί οποιοδήποτε ατομικό επίδομα.

Πρόκειται για επιβάρυνση που εξηγεί γιατί οι πολίτες δεν αξιολογούν τα μέτρα μόνο με βάση το ύψος της επιδότησης, αλλά κυρίως με βάση το τελικό ποσό που θα βγει από την τσέπη τους.

Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια: Το πολιτικό πρόβλημα

Η αύξηση των τιμών αποτελεί κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα μετά την προσωρινή εκτίμηση της Eurostat για ετήσιο πληθωρισμό 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,7% τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα το κόστος τροφίμων, στέγασης, ενέργειας και μετακινήσεων.

Οι δημοσκοπήσεις πολιτικής πρόθεσης αποτυπώνουν τον κομματικό ανταγωνισμό, δεν αρκούν όμως από μόνες τους για να υπολογιστεί πόσοι πολίτες ανησυχούν ειδικά για τη θέρμανση.

Στα διαθέσιμα στοιχεία που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκε πρόσφατη, επαληθευμένη δημοσκόπηση με συγκεκριμένο ποσοστό πολιτών που δηλώνουν ότι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης του χειμώνα 2026-2027. Συνεπώς, δεν θα ήταν δημοσιογραφικά ορθό να παρουσιαστεί ένα τέτοιο ποσοστό χωρίς τεκμηρίωση.

Το ενδεχόμενο πλαφόν στα κέρδη

Εκτός από τις επιδοτήσεις, στο τραπέζι έχει τεθεί και η πιθανότητα επαναφοράς πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων.

Η λογική του μέτρου είναι να περιοριστεί η δυνατότητα υπερβολικών ανατιμήσεων σε περιόδους διεθνούς αναταραχής.

Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται, ωστόσο, από τη σωστή εφαρμογή, τους ελέγχους και τη διασφάλιση ότι δεν θα δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά.

Η κυβέρνηση καλείται επομένως να απαντήσει σε δύο διαφορετικά ζητήματα: πόσο θα επιδοτεί την κατανάλωση και πόσο αποτελεσματικά θα ελέγχει τη διαμόρφωση των τιμών.

Η κρίσιμη ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου

Η 15η Οκτωβρίου αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις.

Μέχρι τότε αναμένονται οι τελικές λεπτομέρειες για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ θα πρέπει να διευκρινιστεί και τι θα ισχύσει μετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Στη συνέχεια, το οικονομικό επιτελείο θα χρειαστεί να αξιολογήσει την πορεία των διεθνών τιμών, την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και τις δημοσιονομικές δυνατότητες για νέες παρεμβάσεις.

Το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων για τη βενζίνη παραμένει ανοιχτό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση.

Το μεγάλο ερώτημα: Πόσο θα κοστίσει τελικά ο χειμώνας;

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις συνέπειες μιας διεθνούς κρίσης που δεν μπορεί να ελέγξει μόνη της. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερων παρεμβάσεων, ιδίως στη φορολογία. Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος λειτουργίας τους και οι πολίτες για τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών τους.

Η τελική δοκιμασία δεν θα είναι μόνο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι η συνολική διάρκεια και ένταση της ενεργειακής κρίσης.

Διότι μια επιδότηση μπορεί να περιορίσει προσωρινά έναν λογαριασμό, αλλά δεν εξασφαλίζει από μόνη της έναν οικονομικά ανεκτό χειμώνα.

Και για τα ελληνικά νοικοκυριά, που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από διαδοχικά κύματα ακρίβειας, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι απλώς να ανακοινωθούν νέα μέτρα. Είναι να μπορέσουν να περάσουν τον χειμώνα χωρίς η θέρμανση, οι μετακινήσεις και οι καθημερινές αγορές να εξελιχθούν σε δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.