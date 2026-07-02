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Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, βασιζόμενες σε κοινές αξίες, τη στρατηγική συνεργασία και τον ρόλο της ομογένειας.

Οι δεσμοί Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζονται πλέον ως διαχρονικοί, καθώς υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους και τις κυβερνητικές εναλλαγές των δύο κρατών.

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, το δείπνο είχε συμβολικό χαρακτήρα και αποτέλεσε μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών. Προσκεκλημένοι ήταν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.

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Για τις σχέσεις της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του σημειώνει ότι σήμερα «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού» ενώ τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής ομογένειας.

Ο Πρωθυπουργός κλείνει την ανάρτηση του σημειώνοντας ότι «αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών.»

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης του Πρωθυπουργού:

Στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Παραπέμπει, όμως, και στην κοινή ιστορική διαδρομή της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια διαδρομή που υπερβαίνει τους διπλωματικούς δεσμούς και μετρά δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών, όπως είχα τονίσει στην ομιλία μου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον Μάιο του 2022.

Οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη· και το παράδειγμα της αμερικανικής δημοκρατίας ενέπνευσε με τη σειρά του τους πρωτεργάτες του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία που είδαν στην αμερικανική εμπειρία μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελευθερία μπορεί να κατακτηθεί όταν συνοδεύεται από πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.

Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό τους, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο.

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Αυτή η ιστορική συνομιλία των δύο δημοκρατιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.

Η ιστορία των τελευταίων 250 ετών μας διδάσκει ότι οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτές που βασίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι απλά σε συγκυρίες.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών.