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Τη διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα στήριξης των αλιέων που και ο δικός τους κλάδος πλήττεται από την ενεργειακή κρίση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε διάλογο που είχε με εκπροσώπους τους κατά την περιοδεία του στην Αρναία Χαλκιδικής.

Οι αλιείς λέγοντας στον πρωθυπουργό ότι «ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποιήσεις», ζήτησαν τη στήριξη της κυβέρνησης.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού τους άκουσε τους είπε ότι αναγνωρίζει την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας

Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος

Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ.»