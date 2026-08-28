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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για έλλειψη σχεδίου και τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα της χώρας.

Ο ίδιος προανήγγειλε την παρουσίαση του κυβερνητικού οικονομικού προγραμματισμού για το επόμενο έτος και για το 2030 κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Τέλος, έκανε αναφορά στις επενδύσεις στον τομέα της Υγείας, επισημαίνοντας την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέσω της αξιοποίησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Η διήμερη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη, όπου και μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, στην υλοποίηση έργων για τα οποία είχε δεσμευθεί και τόνισε ότι «η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή».

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Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «απέναντι μας είναι κόμματα που έχουν μια αποστολή να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης» εξηγώντας ότι αυτό επιδιώκουν να το κάνουν «χωρίς σχέδιο, σαν να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με ένα μαγικό σχέδιο».

Η θέση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός είναι ότι «οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον».

Επίσης εξήγησε ότι σε λίγες ημέρες στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο αλλά τον προγραμματισμό που έχει κάνει για την Ελλάδα του 2030.

«Η ΔΕΘ ειναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην πρόθεση της να στηρίξει την κοινωνία, εξήγησε ότι για να συμβεί αυτό «πρέπει να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια – για να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο στους πολίτες πρέπει να τον δημιουργήσουμε – αυτή είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα».

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας».

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Εστιάζοντας σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και ειδικά σε αυτό της απολιγνιτοποίησης, σημείωσε ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα «αλλά το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν».

Αυτό που εξήγησε ο πρωθυπουργός είναι ότι ο στόχος μέσω των κυβερνητικών δράσεων και της υλοποίησης έργων στην περιοχή είναι «οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπήρξε καχυποψία της τοπικής κοινωνίας για το σχέδιο μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα εποχή αλλά εκτίμησε ότι αυτή πλέον «έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία» και προέβλεψε ότι σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.

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Εξήγησε επίσης ότι το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία, αναφέρθηκε στη ΔΕΗ η οποία είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν εγκαταλείπει την περιοχή, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στην Δυτική Μακεδονία και εκτίμησε ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό και ότι θα δημιουργηθούν – παραπάνω θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν.

Αναφορά έκανε και στον τομές της Υγείας, σημειώνοντας ότι «φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

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