Σε απολογισμό των 10 ετών που βρίσκεται στο «τιμόνι» της Νέας Δημοκρατίας και περίπου 7 ετών διακυβέρνησης προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ επέλεξε αμέσως μετά την κοπή τις πίτας των εργαζομένων του κόμματος να απευθυνθεί σε πολίτες της περιοχής. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στο χώρο της Παιδείας, της Υγείας, στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που από την πρώτη του χρόνου ενισχύει τα εισοδήματα των πολιτών, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι «το μέρισμα της ανάπτυξης, όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, να μπορούμε να το επιστρέφουμε στους πολίτες».

Όπως είπε, «αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε απαρέγκλιτα». Παράλληλα έδωσε έμφαση και στην αναβάθμιση της αποτρεπτικής δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Σε λίγες μέρες από τώρα, την Πέμπτη για την ακρίβεια, εδώ λίγο πιο έξω, στον Φλοίσβο, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε, εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, την πρώτη από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τον «Κίμωνα». Ίσως αυτή η συμβολική στιγμή είναι η καλύτερη ένδειξη, να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν στο παρελθόν ως προς την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως πού θέλουμε να πάμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής.

«Βλέπετε ότι το 2026 έχει «μπει» σε ένα περιβάλλον τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, με πολέμους, με σταθερές οι οποίες έχουν πρακτικά πλήρως ανατραπεί. Σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα. Και με τη Νέα Δημοκρατία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, σε αυτό το εσωτερικό περιβάλλον όπου δυστυχώς κυριαρχεί η τοξικότητα και η ακρότητα, η ΝΔ είναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη».

Αφού υπενθύμισε ότι η παράταξη κέρδισε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 ενώ μίλησε και για την επόμενη εκλογική μάχη, αυτή του 2027.

«Το 2026 θα είναι ένας χρόνος όπου θα τρέξουν πολλές ακόμα μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε το 2027 να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα, έτσι ώστε την άνοιξη του 2027 οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε το σκάφος της χώρας με ασφάλεια προς το μέλλον και προς τη συλλογική και ατομική προκοπή», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε όσα ακούν και σε όσα τους υπόσχονται.

«Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες.»

Κατά το διάστημα της παραμονής του στην πλατεία του Μοσχάτου ο πρωθυπουργός συνομίλησε με κατοίκους, ιδιοκτήτες καταστημάτων, μπήκε σε μαγαζιά ενώ δεν έλειψαν και οι selfies.