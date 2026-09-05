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Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει τη συσπείρωση της εκλογικής της βάσης μέσω μιας μεγάλης κινητοποίησης στελεχών και υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα κοστολογημένο πακέτο παροχών ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα τετραετίας.

Οι εξαγγελίες θα εστιάζουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων, αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των κυβερνητικών μέτρων βρίσκονται η στεγαστική πολιτική, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πιθανή καταβολή επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους.

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Η Θεσσαλονίκη, από το απόγευμα της Παρασκευής, κινείται πλέον για τα καλά σε ρυθμούς ΔΕΘ. Μίας ΔΕΘ όμως διαφορετικής από τις προηγούμενες καθώς έχει έντονο προεκλογικό «άρωμα».

Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν καλά ότι όσα ανακοινώνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο ουσιαστικά θα αποτελέσουν τη βάση για μία προσπάθεια επιστροφής στους κόλπους της παράταξης όσων έχουν δυσαρεστηθεί από πολιτικές της και εμφανίζονται σήμερα στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ή πιο κοντά σε δυνάμεις δεξιότερα της ΝΔ.

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Για αυτό και έχει γίνει η μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών σε επίπεδο ΔΕΘ, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Πειραιώς. Το ότι θα ανέβαινε στην πόλη σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο για την ομιλία του πρωθυπουργού ήταν αναμενόμενο. Όμως το να συμμετάσχουν τόσοι υπουργοί σε περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα παραμονές μιας ΔΕΘ, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Επίσης έχουν ανέβει Θεσσαλονίκη πάρα πολλά στελέχη της παράταξης ενώ γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις, τραπέζια και συγκεντρώσεις, με στόχο βέβαια τη συσπείρωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας τόσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στη Μακεδονία.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει αποφασίσει για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, όμως είναι εμφανές ότι κυβέρνηση και παράταξη βρίσκονται -και μάλιστα εδώ και καιρό- σε εκλογική ετοιμότητα. Και η Θεσσαλονίκη με τη φετινή ΔΕΘ παίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου.

Μέρος του πακέτου των παροχών που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός θα έχει χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Δηλαδή κάποια παρέμβαση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ή να προαναγγελθεί αλλά να ξεκινήσει η εφαρμογή της από τον επόμενο χρόνο ή να ολοκληρώνεται το 2030. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι απόψε στο Βελλίδειο θα παρουσιάσει και μέρος του οδικού χάρτη για την πορεία της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Σχετικά με το περιεχόμενο των μέτρων που θα εξαγγείλει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το pressing που δέχθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου στη χθεσινή χαλαρή συζήτηση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, αρκέστηκε να πει ότι πρόκειται για μέτρα που είναι κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ.

Πάντως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο «πακέτο» παροχών, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, που θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Αυτή εξάλλου είναι και η στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου. Το μέρισμα της ανάπτυξης που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία να φτάσει σε όλο και περισσότερους πολίτες.

Στόχος των εξαγγελιών είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών παρεμβάσεων, παρά τις πιέσεις από την ακρίβεια.

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Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων καθώς αναμένεται να αυξηθεί το επίδομα που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο αλλά και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών θα προσεγγίσει τα 1000 ευρώ, κάτι που εφόσον ισχύσει θα συμπαρασύρει και μία σειρά από επιδόματα.

Παράλληλα, αναμένονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύσεις για τις οικογένειες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση προωθεί επίσης μέτρα για τη στεγαστική πολιτική ενώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό και κάποιο μέτρο-έκπληξη με πληροφορίες να αναφέρουν πιθανή καταβολή ετήσιου επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους. Στο τελευταίο μπρίφινγκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13ο μισθό, όμως δεν απάντησε αν σχεδιάζεται καταβολή κάποιου μέρους του 13ου μισθού.

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Σύμφωνα με το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ και στη συνέχεια θα επισκεφθεί περίπτερα στο χώρο της έκθεσης ενώ στις 20:00 θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία του στο Βελλίδειο, εγκαινιάζοντας έτσι την έναρξη της 90ης ΔΕΘ στην οποία τιμώμενη χώρα είναι η Ιαπωνία.

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