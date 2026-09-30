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Κάνοντας λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη, ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση τονίζοντας την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.

Διευκρινίζοντας ότι «οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά15ήμερο» και τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης».

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Οι 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

-Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.

-Τίθενται αυστηρότεροι όρους στους servicers* προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

-Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 – θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου.

-Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά – Τα διυλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διυλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου.

(ρεπορτάζ σε εξέλιξη)