Για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ενημέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων συναντήσεων τους.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η καλή πορεία της οικονομίας και τα πρωτογενή πλεονάσματα έδωσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πάρει μέτρα που «στηρίζουν την ελληνική οικογένεια απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας».

Advertisement

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία τολμηρή μεταρρύθμιση τονίζοντας ότι «μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τους καθαρούς μισθούς», προσθέτοντας ότι αυτό επετεύχθη χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις σημαντικές παρεμβάσεις για τη νεολαία μέσω της μείωσης των φόρων αλλά και στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. «Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στους ακρίτες μας που βρίσκονται στα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα», είπε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι αυτή η στήριξη έρχεται σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, οι οποίες λαμβάνουν ή ετοιμάζονται να λάβουν μέτρα λιτότητας και υπογράμμισε ότι αυτή η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με το μοίρασμα του αναπτυξιακού πλεονάσματος θα έχει και συνέχεια, πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση της τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια των μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ που ελήφθησαν τον Μάιο και που θα αρχίσει τώρα η εφαρμογή τους, αναφέροντας ενδεικτικά το βοήθημα που θα δοθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους τον Νοέμβριο και την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές.

Κ. Τασούλας: «Είναι σημαντική η πολιτική σταθερότητα»

«Ο υπ΄αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας είναι η ακρίβεια» σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζοντας την ανάγκη «τα εργαλεία αντιμετώπισης της να είναι σταθερά, μόνιμα και να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου».

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, αν η ελληνική οικονομία δεν είχε αυτές τις επιδόσεις θα έπρεπε να είναι η κυβέρνηση περισσότερη συγκρατημένη σχετικά με τα μέτρα που θα λάμβανε και τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πιστή τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μην ξαναμπεί η χώρα σε νέες περιπέτειες.

«Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητες μας» πρόσθεσε και υπενθύμισε ότι μέρος του πλεονάσματος πρέπει να πηγαίνει και στην εξόφληση του χρέους της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση όμως έδωσε στο κομμάτι πολιτικής σταθερότητας αναφέροντας ότι σαν σήμερα το 1951 έγιναν εκλογές που δεν ανέδειξαν όμως αυτοδύναμη κυβέρνηση και ότι η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 1952, όταν και εξασφαλίσθηκε αυτή η πολιτική σταθερότητα.