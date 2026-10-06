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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση ενεργοβόρων επιχειρήσεων και κλάδων της εγχώριας παραγωγής.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του ΑΕΠ, τη μείωση της ανεργίας και τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού προς όφελος της κοινωνίας.

Η κυβερνητική πολιτική δίνει έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία ως απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση των διεθνών οικονομικών προκλήσεων και των ενεργειακών κρίσεων.

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«Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, είναι το «εθνικό μας οπλοστάσιο» και «τα δικά του αναχώματα κρατούν τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο ή και κάτω απ’ τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.»

Κάνοντας εκτενή αναφορά στις προκλήσεις της εποχής και κυρίως στην ενεργειακή κρίση που ασκεί αυξημένες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κυρίως στη βιομηχανία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις» και προχώρησε σε ανακοίνωση ενός σημαντικού μέτρου στήριξης.

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«Με τα περιθώρια Κρατικών Ενισχύσεων και το προσωρινό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας από επιπτώσεις κρίσης, προχωρούμε σε άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων -πέραν της αντιστάθμισης εκπομπών». Όπως εξήγησε αυτή η παρέμβαση θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκ. ευρώ.

Κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία μικρή αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια και στις αλλαγές που έγιναν στην ελληνική οικονομία και τη χώρα, καθώς όπως είπε είναι η έβδομη φορά που απευθύνεται ως πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

«Από την καθήλωση η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη. Ανθεκτική στο σήμερα και ελπιδοφόρα στις προκλήσεις του αύριο», σημείωσε αρχικά κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις κυβερνητικές πολιτικές που συνέβαλαν για αυτή την αλλαγή αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, όπως την πανδημία και τους πολέμους.

«Στηρίζουμε την κοινωνία, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων»

Τόνισε επίσης τη αύξηση του ΑΕΠ, την ανάπτυξη της οικονομίας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την εξωστρέφεια της.

«Ανέπνευσε και η κοινωνία», υπογράμμισε στη συνέχεια και επισημαίνοντας τις μειώσεις και τις καταργήσεις φόρων, τη μείωση της ανεργίας, τις έξι φορές που αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και που αναμένεται να φτάσει στα 1000 ευρώ το 2028.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη μείωση του δημοσίου χρέους, γεγονός που θα απαλλάξει από βάρη τις νέες γενιές.

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Για άλλη μία φορά ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμπλήρωσε ότι «στηρίζουμε την κοινωνία, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων».

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πολυσύνθετη ενεργειακή κρίση που κάθε ένταση τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και προκαλεί καταιγίδα στην αγορά ομολόγων», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβλέποντας ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.

Και για αυτό, όπως είπε, έστειλε αίτημα στις Βρυξέλλες για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. «Απαιτείται υπερεθνική αντίδραση στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη μίας χρονικά προσδιορισμένης δημοσιονομικής ευελιξία.

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«Χωρίς να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες να αξιοποιήσουμε τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας», είναι η πρόταση που κατέθεσε στην ΕΕ ο πρωθυπουργός.