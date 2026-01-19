Μετά από διαδοχικές αναβολές και ακυρώσεις, τελικά Κυριάκος Μητσοτάκης και μία αντιπροσωπεία των «σκληρών» αγροτικών μπλόκων θα καθίσουν σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου.

25 αγροτοσυνδικαλιστές και 6 παρατηρητές θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου στη 1 το μεσημέρι για να καταθέσουν στον πρωθυπουργό και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη που θα μετάσχουν στη συνάντηση τα αιτήματα τους.

Είχε προηγηθεί την περασμένη Τρίτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους 14 μπλόκων, όπου και ανακοινώθηκαν κάποιες βελτιώσεις στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν.

«Δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια»

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», το μήνυμα που έστειλε χθες (18/1) στους αγρότες ο πρωθυπουργός, μέσω της κυριακάτικης ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου, δείχνοντας έτσι ότι δεν πρέπει να αναμένουν κάποια επιπλέον μέτρα με δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν θα γίνει μία ουσιαστική συζήτηση σήμερα, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Τεχνικά και θεσμικά ζητήματα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ από την κυβέρνηση επισημαίνουν και τη συνάντηση που θα έχει το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός με εκπροσώπους της κτηνοτροφίας για το θέμα της ευλογιάς.

«Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα», διαμήνυσε χθες το Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιστρέψουν στα μπλόκα προκειμένου να ενημερώσουν τους συναδέλφους και να αποφασίσουν συλλογικά για τη στάση που θα τηρήσουν από εδώ και πέρα. Οριστικές αποφάσεις αναμένονται αύριο.

Πάντως ήδη οι αγρότες που συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό έχουν αποφασίσει να φύγουν από τα μπλόκα, κάτι που πιθανότατα θα γίνει το απόγευμα.