Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αλλά και με τον Βασιλιά της Φίλιππο τον ΣΤ΄.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Σάντσεθ αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη βαρύτητα από την κυβέρνηση ενώ αρμόδια στελέχη σημειώνουν ότι η επίσκεψη αυτή στην Ισπανία είναι η πρώτη σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Τους δύο ηγέτες αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς εντείνονται οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν στο τραπέζι είναι αυτό της Ουκρανίας αλλά και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα θα ασχοληθούν με θέματα που απασχολούν τον Ευρωπαϊκό Νότο, με κυρίαρχα το μεταναστευτικό και την κλιματική αλλαγή. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι δυο χώρες εμφανίζονται να έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Μετά τη συνάντηση τους το μεσημέρι, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον ΣΤ΄.