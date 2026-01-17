Για μία σειρά από θέματα επικαιρότητας μιλά αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή του Alpha «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

Για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και ενόψει της συνάντησης με τους εκπροσώπους των «σκληρών» μπλόκων τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι περιμένει μία γόνιμη συζήτηση αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε ο ίδιος μετά τη συνάντηση του με τους εκπροσώπους των 14 μπλόκων, καθώς δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονταν ακόμα και αν δεν είχαν προηγηθεί οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ερωτηθείς για τις ύβρεις που εξαπέλυσε εναντίον του ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κ. Ανεστίδη. Δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα».

Για τη νέα φρεγάτα Belharra

«Μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης η ημέρα άφιξης του «Κίμωνα». Η απόκτηση της είναι προβολή ισχύος. Είναι απαραίτητη επένδυση για να αισθανόμαστε όλοι ασφαλείς. Οι επενδύσεις στην άμυνα γίνονται για να προβάλουμε την αποτρεπτική μας ισχύ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός για την απόκτηση της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας.

Για συνάντηση με Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου αλλά δεν υπάρχει για την ώρα συγκεκριμένη ημερομηνία.

“Θα γίνει στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου. Ο καθένας έχει μία διαφορετική οπτική για το τι πρέπει να λυθεί. Σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έστω και αν διαφωνούμε”, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχόλιο για Έντι Ράμα

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα που υποστήριξε ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν σχέση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ο κ. Ράμα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που εκφράζεται. Αυτό που είπε ήταν μία αχρείαστη «χοντράδα». Κρατώ τη διόρθωση της άστοχης δήλωσης».

Για πιθανή επιστροφή 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων και για ακρίβεια

Αναφερόμενος στο πεδίο της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε αναλυτικά για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης των φόρων, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους ανέφερε ότι «δεν είναι στον προγραμματισμό μας» και εστίασε στις αυξήσεις που έχουν δει οι δημόσιοι υπάλληλοι στις αποδοχές τους.

Όσο για το θέμα της ακρίβειας, τόνισε ότι «οι πολίτες θα βλέπουν από τον Ιανουάριο ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης του εισοδήματος που είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας», ενώ με αφορμή την αύξηση της τιμής στο μοσχάρι εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Αρχής Καταναλωτή για να ελέγχει την αγορά αλλά από τη στιγμή που είναι διεθνείς οι αυξήσεις σε προϊόντα «πρέπει να καταλάβουμε που μπορούμε να παρέμβουμε και που δεν μπορούμε».

Εκλογές την άνοιξη του 2027, στόχος η τρίτη κυβερνητική θητεία

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα και ερωτηθείς για τη διενέργεια των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι «θα γίνουν την άνοιξη του 2027» και ότι «επιδιώκουμε τρίτη κυβερνητική θητεία».

Όπως είπε, με αφορμή και την έλευση του “Κίμωνα”, “το δικό μου σύνθημα είναι πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές”, εξηγώντας ότι στόχος είναι να συνεχίσει η κυβέρνηση τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Επανέλαβε τη θέση του ότι είναι καλύτερη μία αυτοδύναμη κυβέρνηση και σχετικά με τις χαμηλές δημοσκοπήσεις συγκριτικά με τα ποσοστά των εκλογών του 2023, υπενθύμισε ότι και κατά την προεκλογική περίοδο εκείνης της εποχής οι δημοσκοπήσεις έδιναν χαμηλότερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία και ανέβαζαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά στις εκλογές η ΝΔ έφτασε το 41% ενώ εκτίμησε ότι «ο χρόνος που μένει έως τις εκλογές είναι ένας αιώνας».

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξήγησε, «ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν καθοριστεί από τον εκλογικό νόμο, που δεν αλλάζει, αν η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας» ενώ σχετικά με το δικό του μέλλον ανέφερε ότι «κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».

Σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι «δεν ξέρω πόσο δημοσκοπικά δεοντολογικό είναι να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί» ενώ πρόσθεσε υπάρχει απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος μίας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος.

Μιλώντας για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, ο πρωθυπουργός εστίασε στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης για το οποίο θα απαιτηθούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις και αναφέρθηκε στην πρόθεση του να αλλάξει το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ενώ μίλησε και για την εξέταση της μονιμότητας στο Δημόσιο, βάζοντας στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει το κομμάτι της αξιολόγησης.

Μίλησε επίσης για το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει ένα εθνικός διάλογος για το θέμα, προκειμένου σε κάποιους μήνες να έχει ετοιμαστεί συγκεκριμένη πρόταση η οποία μπορεί να έχει και διακομματική συναίνεση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μία σειρά θεμάτων της επικαιρότητας όπως η βία μεταξύ ανηλίκων, ο ρόλος του διαδικτύου και ο γονικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται ενώ αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση μελετά το μοντέλο της Αυστραλίας σχετικά με τους περιορισμούς που πρέπει να μπουν για την είσοδο των ανηλίκων στα social media και προανήγγειλε ότι το ηλικιακό όριο που θα θέσει η κυβέρνηση θα είναι τα 15 έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εφαρμογή του νέο ΚΟΚ με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στα ενθαρρυντικά στοιχεία που υπάρχουν από την εφαρμογή του αυστηρότερου πλαισίου καθώς έχει καταγραφεί μείωση των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα.

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και για το πρόβλημα που υπήρξε με τις επικοινωνίες στο FIR Αθηνών λόγω των παλαιών μηχανημάτων και προανήγγειλε αναβάθμιση τους καθώς, όπως είπε, «με διαδικασίες κατεπείγοντος και σε συνεννόηση με την Κομισιόν» θα εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός.

«Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία»

Περνώντας στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικά σε αυτές σε Βενεζουέλα και Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου», σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ουκρανίας ενώ σχετικά με τη Γροιλανδία και τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εξήγησε ότι «η Γροιλανδία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας» και εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης της ΕΕ με τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να οδηγηθεί η κατάσταση σε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και σε μία σύγκρουση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.