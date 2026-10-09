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Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ.

Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα διατηρεί ανοιχτό διάλογο, παραμένοντας ταυτόχρονα έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση της γειτονικής πλευράς.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ως ευρωπαϊκό, τονίζοντας ότι η προώθησή του θα γίνει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αναφορικά με την ενέργεια, ο κ.

Μητσοτάκης ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και προανήγγειλε έναρξη γεωτρήσεων δυτικά της Κέρκυρας εντός του 2027.

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Με την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο ξεκίνησε η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός αυτή η επίσκεψη επιβεβαιώνει την στενή σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αλλά και του ρόλου της χώρας ως αναντικαταστάτου και ισχυρού στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην αμυντική συνεργασία, στην προμήθεια από την Ελλάδα των αεροσκαφών F-35 και στις συνεργασίες στο πεδίο της ενέργειας.

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Μίλησε επίσης αναλυτικά για τη σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και την προμήθεια από την Ιερουσαλήμ του “Θόλου του Αχιλλέα” .

Για το θέμα της διασυνδεσιμότητας και την πόντιση του καλωδίου δεν θέλησε να μπει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες. “Υπάρχει ένα πλαίσιο που το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα”, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για ελληνοκυπρικάκο έργο αλλά για ευρωπαϊκό.

“Θα συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί” ανέφερε για όσους επενδύουν αντιπολιτευτικά σε εθνικά θέματα.

Απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας και στους ισχυρισμούς του προέδρου της ΕΛΑΣ ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, “αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας”, υποστήριξε ότι “ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνωρίζει τα βασικά για τα εξοπλιστικά” και πρόσθεσε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πρόβλεψη για προμήθεια της Άγκυρας με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.

“Τα νερά στο Αιγαίο έχουν ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό συμβαίνει”, ανέφερε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενώ απαντώντας στην κριτική όσων αντιδρούν στην αποτελεσματικότητα της Διακήρυξης των Αθηνών, εξήγησε ότι όσο υπάρχει ανοιχτός διάλογος μπορεί να επιτρέψει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών πριν μία ένταση λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

“Μερικές φορές αυτοί που θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περιμένουν κάποιο στραβοπατημα”, η απάντηση του πρωθυπουργού σε φωνές που κατηγορούν την κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία.

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Για την ψήφιση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας από την κυβέρνηση Ερτντογάν αλλά και τι θά κάνει η Ελλάδα αν υπάρξει κάποια κίνηση, τόνισε ότι η χώρα είναι έτοιμη να απαντήσει.

Περνώντας στο θέμα της ενέργειας και τη συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω και του Κάθετου Διαδρόμου, ανέδειξε την αναβάθμιση της χώρας στο γεωπολιτικό πεδίο και στον ενεργειακό χάρτη ενώ υπογράμμισε ότι μετά από 40 χρόνια θα μπει γεωτρύπανο δυτικά της Κέρκυρας το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις του στην ΕΕ, την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε στις κινήσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ενώ απαντώντας στην κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για την αποτελεσματικότητα που έχουν οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι “είναι καλύτερα τα “γαλάζια γραμμάτα από τα “πράσινα άλογα”.

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Ερωτηθείς γιατί δεν έκανε εκλογές μέχρι σήμερα έτσι ώστε να μην έχει απέναντι του την ενεργειακή κρίση σε προεκλογική περίοδο, ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε: “Γιατί να πάω σε εκλογές;”. Όπως είπε, αν προχωρούσε σε εκλογές θα ήταν γιατί θα τον συνέφερε πολιτικά και αυτό θα έστελνε το λάθος μήνυμα. “Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση”, εξήγησε ενώ διευκρίνισε ότι το να γίνουν εκλογές δεν σημαίνει ότι θα βρεθούν οι πόροι για περισσότερα μέτρα. “Τι είναι οι εκλογές; Ένας μηχανισμός που γεμίζει τον κουμπαρά;” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης υπογράμμισε ότι “η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία, πάντα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας” και προανήγγειλε παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες προκειμένου να έχει το οικονομικό επιτελείο στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις διεθνείς τιμές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα γίνει ανασχηματισμός ενώ σχετικά με τις κατηγορίες που ακούγονται σχετικά με την μετάλλαξη της παράταξης -ασκείται έντονη κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για αυτο το θέμα- παρέμπεψε στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που τόνιζε τη δυνατότητα που πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία για διευρύνσεις.

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“Για αυτούς που αναρωτιούνται μήπως χάνουμε την ψυχή μας, θα τους πω για κοιτάξτε πίσω στο τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής” είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: “Αν θέλουμε να είμαστε μία μεγάλη παράταξη πρέπει να διευρυνόμαστε και να συμφωνούμε στα πιο πολλά”.

Παραμένοντας στην πολιτική επικαιρότητα είπε ότι πρέπει “να είστε επιφυλακτικοί απέναντι στους πολιτικούς που λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα”.

Αναφερόμενος σε όσα ακούγονται για αλαζονικές συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για αλαζονεία και συμπλήρωσε ότι “εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και είμαι ο πρώτος που στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή”, εξηγώντας ότι πρώτος ο κόσμος δεν θέλει τέτοιου είδους συμπεριφορές.

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