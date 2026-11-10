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Στην τουρκική NAVTEX αναφέρεται πως «οι θαλάσσιες ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν στα πλαίσια για τα οποία έχει υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τα οποία δόθηκε η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχης αρμοδιότητας NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».

Νέα NAVTEX εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

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Νέα NAVTEX από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου: Ισχυρίζεται πως «έδωσε τη συγκατάθεσή» της στις έρευνες του Abeille Marengo στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Νέα NAVTEX εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Στην τουρκική NAVTEX αναφέρεται πως «οι θαλάσσιες ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν στα πλαίσια για τα οποία έχει υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τα οποία δόθηκε η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχης αρμοδιότητας NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο».

Η πλήρης τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27







