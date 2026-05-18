Με ισχυρή παρουσία στελεχών από διαφορετικές κομματικές διαδρομές και με σαφές προεδρικό αποτύπωμα διαμορφώνεται η νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία για τα 150 αιρετά μέλη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με τον Γιάννη Πολιτόπουλο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη σταυροδοσία.

Η εσωκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε με συμμετοχή 1.683 ψηφισάντων, 4 λευκά/άκυρα και 1.659 έγκυρα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τα αναλυτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν.

Advertisement

Advertisement

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο Γιάννης Πολιτόπουλος με 714 ψήφους, ενώ ακολούθησαν η Όλγα-Μαρία Βησσαράκη με 702, ο Χαράλαμπος – Μπάμπης – Σιάτρας με 694, ο Αλέξανδρος Κόκκαλης με 690 και ο Άγις-Γεώργιος Δίγκας με 681 ψήφους.

Η σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής αποτυπώνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια ισορροπία ανάμεσα σε παλαιότερα κομματικά στελέχη, πρόσωπα της νεότερης γενιάς και στελέχη που συνδέονται με διαφορετικά εσωκομματικά περιβάλλοντα. Τις επόμενες ημέρες η Πολιτική Επιτροπή αναμένεται να συγκληθεί σε σώμα, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος.

Αναλυτικά τα 150 ονόματα που εκλέγονται

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΓΚΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ