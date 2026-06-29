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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πραγματοποιεί συνεχείς επαφές με υποψήφιους, ενώ εντός του Ιουλίου αναμένεται η σταδιακή ανακοίνωση των πρώτων πενήντα ονομάτων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική μάχη.

Το κόμμα εντάσσει στα ψηφοδέλτια πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επαγγελματικό χώρο και την κυβέρνηση, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ζήτημα της υποψηφιότητας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη των τελικών αποφάσεων σχετικά με τη σύνθεση των λιστών των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος.

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Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως παράλληλα θέλει να είναι η παράταξη σε εκλογική ετοιμότητα. Και μέρος αυτής είναι και η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί οι ρυθμοί στην Πειραιώς για να συγκροτηθούν οι λίστες με όσες και όσους θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει συνεχείς επαφές με υποψήφιες και υποψήφιους.

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Η ανακοίνωση τους θα γίνεται σταδιακά και υπάρχουν πληροφορίες ότι εντός του Ιουλίου θα ανακοινωθούν 50 ονόματα προσώπων που θα μετάσχουν στην εκλογική μάχη.

Οι τελευταίοι που φαίνεται να «κλείδωσαν» στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια είναι η συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου για τα περιφερειακά ΜΜΕ Ελένη Σώκου που θα είναι υποψήφια στον Έβρο, στην Α΄ Αθηνών η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Πιερία η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζήκα, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Αργολίδα ο Ζώης Σταυρόπουλος, στην Ευρυτανία ο ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Μεταξύ των «σίγουρων» περιλαμβάνονται επίσης για την Α΄ Αθηνών ο ηθοποιός και περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Βισκαδουράκης -ήδη εξέφρασε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης- και στην Β΄ Πειραιώς ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός.

Όπως φαίνεται και από τις τελευταίες επιλογές, επιχειρείται και μία σχετική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της παράταξης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της νέας γενιάς.

Υπενθυμίζεται ότι -μεταξύ άλλων- έχει ανακοινωθεί η κάθοδος στις εκλογές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Βόρειο τομέα της Αθήνας, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Δυτικό τομέα της Αθήνας, του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική, του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης, της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου στην Α΄ Αθηνών. Επίσης υποψήφιοι θα είναι ο Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο και ο Δημήτρης Γλύμης στη Φωκίδα.

Συζητήσεις επίσης γίνονται για τη συμμετοχή στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια και προσώπων με προϋπηρεσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ερώτημα που έχει ανακύψει μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι αν τελικά θα συμπεριληφθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα αυτό είχε ερωτηθεί και ο Παύλος Μαρινάκης στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διευκρινίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιοι θα συμπεριληφθούν στις λίστες των υποψήφιων βουλευτών θα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη.