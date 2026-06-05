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Ο νέος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καθώς αρμόδιες πηγές της Πειραιώς επιβεβαιώνουν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είναι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτή τη θέση.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες η πληροφόρηση που υπήρχε ήταν ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγε ένα πρόσωπο εκτός υπουργικού συμβουλίου. Προφανώς η απόδοση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στα καθήκοντα του στο υπουργείο Μεταφορών φαίνεται ότι εκτιμήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής υπουργός διαχειρίστηκε μία σειρά από θέματα, όπως την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, κομβικές αλλαγές στα μέσα μεταφοράς, ενώ δεν δίστασε να αντιπαρατεθεί με τους ιδιοκτήτες ταξί.

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Η εκλογή του νέου Γραμματέα αναμένεται να επικυρωθεί τυπικά μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να «σηκώσει τα μανίκια» για την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών.

Αυτή η μετακίνηση, μαζί με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αναμένεται να προκαλέσει και έναν μίνι ανασχηματισμό καθώς πλέον θα πρέπει να αναπληρωθούν οι θέσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του υφυπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι κινήσεις αυτές το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.