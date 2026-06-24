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Με το βλέμμα στις κάλπες στελέχη της κυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας εργάζονται για την εκπόνηση του κεντρικού προεκλογικού προγράμματος του κόμματος, με στόχο να πείσουν τους πολίτες ότι και αυτό θα υλοποιηθεί, όπως έχει ήδη γίνει κατά το μεγαλύτερο μέρος του το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023.

Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον οποίο έχει αναθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη σύνταξη του νέου προγράμματος για την Ελλάδα του 2030.

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Το στίγμα της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στην τρίτη τετραετία το είχε δώσει ο Πρωθυπουργός στο 16ο Συνέδριο του κόμματος, κάνοντας αναφορά στην υψηλή ανάπτυξη, στην αμυντική θωράκιση και στη θεσμική ανάταξη.

Βασική στόχευση είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και η εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που θα στηρίξουν την κοινωνική συνοχή και θα δώσουν απαντήσεις σε προβλήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με και με όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Κτηματολογίου, μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης θα είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παράλληλα όμως με την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών με στόχο την πάταξη της διαφθοράς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι βασικοί άξονες της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο είναι η στήριξη στην οικογένεια, με παρεμβάσεις που θα βοηθούν ειδικά τα νέα ζευγάρια, η λύση στο πρόβλημα της στέγασης, με την κυβέρνηση να μελετά τρόπους για να βγουν σπίτια προς ενοικίαση και να υποχωρήσουν οι τιμές ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε δράσεις που θα στηρίζουν τοπικές κοινωνίες.

Στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα περιλαμβάνονται επίσης μειώσεις φόρων, κάτι που έχουν ήδη προαναγγείλει κυβερνητικά στελέχη, ενώ θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.