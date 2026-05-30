Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Νέα Αριστερά, καθώς η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», επτά από τους έντεκα βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα την Τρίτη 2 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό.

Μεταξύ όσων φέρονται να αποχωρούν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι αποχωρήσεις, στη Βουλή θα παραμείνουν ως μέλη της Νέας Αριστεράς οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, με μόλις τέσσερις βουλευτές, το κόμμα δεν θα διαθέτει πλέον τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τη διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι αποχωρήσεις δεν περιορίζονται στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με τους επτά βουλευτές αποχωρούν δεκάδες στελέχη από τα κομματικά όργανα, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών και στελέχη της οργανωτικής δομής του κόμματος. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 170 πρόσωπα που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.

Οι εξελίξεις έρχονται ως συνέχεια μιας περιόδου έντονων εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες είχαν αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες και κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος. Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, γεγονός που επιτάχυνε τις πολιτικές διεργασίες και τις αποφάσεις στελεχών για την επόμενη μέρα.

Η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πλέον να επαναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο, με τη Νέα Αριστερά να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της.