Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε «ψευτοπατριώτες» τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, μιλώντας στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Είπε συγκεκριμένα: «Πώς κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;» και σύστησε «αυτοσυγκράτηση σε όλους τους ψευτοπατριώτες». Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στην ενεργή διπλωματία «δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες».

Αναμένεται το πώς θα δικαιολογηθεί σήμερα η κυβέρνηση -μετά το μνημειώδες και τερατώδες επιχείρημα που επικαλέστηκε στρουθοκαμηλίζοντας- στις χθεσινές δημόσιες τοποθετήσεις του Κώστα Καραμανλή για Δικαιοσύνη, για Κράτος Δικαίου, για την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και για πολιτικούς που «προσπορίζονται υλικά οφέλη». Ψέλλισαν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εννοούσε την… Αντιπολίτευση και μόνο. Σήμερα τι θα πουν; Ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εννοούσε μόνο την πλευρά της Αντιπολίτευσης, όταν την πλέον οξεία κριτική του την κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς χωρίς να μασάει τα λόγια του; Όταν αντίστοιχη κριτική για την εξωτερική πολιτική κάνει και ο Κώστας Καραμανλής αλλά με πιο αδρό ύφος; Ύφος που δεν παύει να είναι ευθεία κριτική.

Προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε σήμερα νέο κεφάλαιο εσωκομματικού πολέμου στοχεύοντας δύο πρώην Προέδρους και δύο πρώην Πρωθυπουργούς που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γέννημα-θρέμμα είναι και οι δύο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν χρειάζεται περαιτέρω αναγωγή στο ποιος γεννήθηκε στη Νέα Δημοκρατία και ποιος όχι.

Εάν ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε «ψευτοπατριώτες» του ξέφυγε και δεν διευκρίνισε ποιούς εννοούσε, τότε αυτό δείχνει έλλειψη σκέψης. Επικίνδυνη. Έστω και αν είναι προσωρινή. Εάν το είπε σκόπιμα τότε ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και χειροτερεύει περαιτέρω τη θέση του, το ισοτροικό κόμμα του οποίου προς ώρας ηγείται. Και δημιουργεί, όπως επισημαίνει και ο Κώστας Καραμανλής, ευρύτερη θεσμική κρίση.