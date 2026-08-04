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Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του άλλοτε εκπροσώπου του κόμματος, Θανάση Αυγερινού που προέβη σε νέες αιχμές κατά του νέου κομματικού σχηματισμού.

Με ειρωνική διάθεση έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!».

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Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό από την «Ελπίδα για Δημοκρατία», καταλογίζοντάς του «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» που αναδεικνύουν «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και τη διαγραφή του, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μετρά ακόμα τρεις απώλειες με τις αποχωρήσεις της Κατερίνας Μουτσάτσου, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Τάκη Κοτσοργιού.

Η ηθοποιός, στη δήλωση αποχώρησης, ευχαρίστησε τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, ευχόμενη «καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως».