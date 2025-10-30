Χτες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον διαβόητο πλέον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι «ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία». Και αμ έπος, αμ έργον η νεοδημοκρατική πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που εξετάζει τις ανομίες του οργανισμού απέρριψε την κλήση των γνωστών εμπλεκομένων κ.κ. «Φραπέ» φίλου του κ. Αυγενάκη και Σεμερτζίδου στελέχους της ΝΔ με την Φεράρι.

Προφανώς διότι παρανόμως κατηγορούνται από την ανθελληνίδα ευρωπαϊκή εισαγγελέα ονόματι Κοβέτσι και από την επονομαζόμενη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Όπως παρατύπως ζήτησε την παρουσία στην εξεταστική επιτροπή των δύο ως άνω εντίμων πολιτών η βουλευτής κ. Μιλένα Αποστολάκη.

Συνελόντι ειπείν όπως λένε και οι με την Δικαιοσύνη ασχολούμενοι, το ζήτημα των παρανόμων κοινοτικών επιδοτήσεων σε «κολλητούς» κυβερνητικών στελεχών θεωρείται ως μην υπάρχον τόσο για το πολιτικό σύστημα όσο και για τις δικαστικές αίθουσες. Τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί η νέα έκθεση της κ. Κοβέτσι. Με τα αναμενόμενα επακόλουθα.

Και τότε βεβαίως θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και θα επιληφθούν τα κατάλληλα πρόσωπα. Όπως παγίως συμβαίνει στην ευνομούμενη χώρα μας. Το επιβεβαιώνει και ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός World Justice Project.