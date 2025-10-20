Τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά και από τις χθεσινές εκδηλώσεις των συγγενών των νεκρών των Τεμπών και πολιτών κλήθηκε να σχολιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης και πέταξε τον μπαλάκι στο Νίκο Δένδια.

Στο ερώτημα τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη φύλαξη του μνημείου ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε στον υπουργό Αμυνας. «Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον» απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το τι θα κάνει η κυβέρνηση, μετά και την εκ νέου αναγραφή των ονομάτων των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Συνεχίζοντας ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα ανθρώπων ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο, για να παραμείνει το μνημείο αυτό που είναι πρέπει να το σεβόμαστε. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθους έχουν όλα τα κράτη. Υπάρχει μια ανθρώπινη κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει πουθενά ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι;».

Και πρόσθεσε: «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, έχει μία ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Εάν αύριο όποιος έχει μια διαμαρτυρία πηγαίνει να γράφει εκεί, έχει τελειώσει ως μνημείο, δεν θα το έχουμε πια. Το μνημείο για να παραμένει αυτό που είναι πρέπει να σεβαστούμε όλοι την ιερότητα και τον συμβολισμό του».