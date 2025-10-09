Η πολιτική σκηνή, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει μετατραπεί – κυρίως εντός του κοινοβουλίου – όχι σε λαϊκή πανήγυρη αλλά σε ένα κωμικοτραγικό βαριετέ συγκαλύψεων και αποκαλύψεων. Κορυφαίο ενσταντανέ τα αποκαλυπτήρια της δράσης του πολυθρύλητου ΟΠΕΚΕΠΕ και της περί αυτού εξεταστικής επιτροπής.

Τα όσα καταμαρτυρεί ο ένας εκ των αλεπαλλήλων προέδρων του οργανισμού κατά του τότε εποπτεύοντος υπουργού του, για τις – κατ´αυτόν – παράνομες παρεμβάσεις του, δίνουν την εικόνα όχι ενός κρατικού φορέα αλλά ενός παρακρατικού μηχανισμού. Ο κ. Βάρρας (νυν σύμβουλος του πρωθυπουργού) κατά του κ. Βορίδη πρώην υπουργού και έως σήμερα (;) στενού συνεργάτη ομοίως του κ. Μητσοτάκη.

Ένας άλλος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπαμπασίδης εφοράθη (όπως έλεγε ο γυμνασιάρχης μου) να συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον κ. «Φραπέ» (ελεγχόμενο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αναφερόμενοι στο Μαξίμου και σε κάποιον Μάκη που θα τα φρόντιζαν όλα, τρόπος ειπείν. Η συνομιλία υπάρχει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως. Ο κ. Μπαμπασίδης όταν ερωτήθηκε επανειλημμένα – ενώπιον της εξεταστικής – από την βουλευτή κ. Αποστολάκη ποιός είναι αυτός ο «Μάκης» απέφυγε επιμελώς να απαντήσει, προστατευόμενος και από τον νεοδημοκράτη προεδρεύοντα. Έγινε, κατά το λεγόμενο …Λάκης (εκ του «λακάω). Κατά σύμπτωση, σχεδόν τις ίδιες ώρες, παρεγράφησαν και τα τυχόν αδικήματα του κ. Βορίδη. Χάρις βεβαίως στην εξ αποστάσεως καταψήφιση της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από δεκάδες διαταχθέντες, εκ του γνωστού μεγάρου, βουλευτές της ΝΔ. Άλλωστε μπορεί για τους κοινούς θνητούς τα τυχόν αδικήματα σπανίως να παραγράφονται, όμως για τους υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος σχεδόν πάντοτε. Τη ευγενή φροντίδει του πολιτικού συστήματος.