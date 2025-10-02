Στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός κατηγόρησε σύσσωμη την αντιπολίτευση και όσα ΜΜΕ δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Μαξίμου για ψευδολόγους. Ψεύδονται για τα Τέμπη, ψεύδονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ψεύδονται για τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, ψεύδονται για την ακρίβεια. Γενικώς ψεύδονται για όσα ο πρωθυπουργός θεωρεί ως αρίστως καμωμένα από τον ίδιο και τους παρακοιμώμενους του. Ως εκ τούτου ο μόνος που τ´αληθή λέγει είναι ο ίδιος και οι συν αυτώ. Και όποιος τους αποκαλεί «παπαγαλάκια» είναι άθλιος συκοφάντης.

Και ιδού οι ψευδολόγοι εντός και εκτός Ελλάδος. Μία Ρουμάνα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ονόματι Λάουρα Κοβέσι, η οποία στηλίτευσε, άνευ λόγου και αιτίας, τα πεπραγμένα υπουργών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε επιφανείς αγρότες όπως όπως ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης. Από κοντά κάποιος Σημανδράκος (διορισθείς όλως τυχαίως από την κυβέρνηση πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ) ο οποίος ισχυρίσθηκε στη Βουλή άνευ αποδείξεων ότι ο κ. Αυγενάκης, επιφανής υπουργός, του ζήτησε να πληρώσει τον κ. Φραπέ. Και έπονται πλείστοι άλλοι ψευδολόγοι για τα βοσκοτόπια. Το ίδιο συνέβη και με το ατυχές ατύχημα των Τεμπών, όπου μία φωνασκούσα κυρία και ένας υποτιθέμενος απεργός πείνας δυσφημούν την κυβέρνηση για κάτι που ουδείς υπουργός ευθύνεται. Και από κοντά βυσσοδομούν τα εξωνημένα ΜΜΕ.

Το χειρότερο είναι ότι δυο πρώην πρωθυπουργοί κυβερνήσεων της ΝΔ με τις αστήρικτες τοποθετήσεις τους υπονομεύουν την αρίστη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, προσφέροντας έωλα επιχειρήματα στον κ. Ερντογκάν, τον οποίο ο πρωθυπουργός αναζητεί εναγωνίως προκειμένου να λυθούν οι τυχόν εκατέρωθεν παρεξηγήσεις. Και αυτός κωφεύει, αξιοποιώντας τα λεγόμενα των δυο πρώην Ελλήνων πρωθυπουργών.

Είναι ως εκ τούτου απολύτως διαυγές ποιός μάχεται για το καλό της πατρίδος και την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών της και ποιοί υπονομεύουν την εργώδη προσπάθεια της κυβέρνησης. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όπως λέει και ο λαός και η αλήθεια θα λάμψει!

Ταύτα προς γνώσιν και συμμόρφωσιν των αδαών.