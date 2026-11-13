Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ορκίζονται στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της Κυβέρνησης. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

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Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (13.11.2026) η ορκωμοσία των νέων υφυπουργών Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Η τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, εξαιτίας της υπόθεσης που αφορά τη μοριοδότηση της κόρης του.

Στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών τοποθετείται ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος. Σε ηλικία μόλις 37 ετών, γίνεται το νεότερο σε ηλικία μέλος της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη θέση του υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα τα θέματα ψυχικής υγείας.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI