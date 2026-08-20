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Υπάρχουν εποχές που οι παλιές δηλώσεις επιστρέφουν. Όχι επειδή κάποιος θέλει να ξεσκονίσει αρχεία για να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά επειδή η ίδια η επικαιρότητα τις ξαναφέρνει μπροστά μας.

Αυτές ακριβώς είναι οι ημέρες που ζούμε.

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Με τον Ερντογάν να προωθεί τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» σε περιοχές που προκαλούν ευθέως την ελληνική πλευρά, με 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, με τουρκικά F-16 και μάλιστα δύο από αυτά οπλισμένα, είναι αναπόφευκτο να θυμηθούμε όσα κατά καιρούς έχουν ειπωθεί στην Ελλάδα για το Αιγαίο.

Και ορισμένες κουβέντες, ακόμη κι αν ειπώθηκαν πριν από χρόνια, μπορούν να δώσουν πρόσθετο θάρρος στον «γιαλαντζί σουλτάνο». Ακόμη χειρότερα, μπορούν να απομονωθούν από το πλαίσιό τους και να χρησιμοποιηθούν ως προπαγανδιστικό εργαλείο από την Άγκυρα.

Ο Γιάννης Λοβέρδος, πολύ πριν γίνει υφυπουργός Εξωτερικών και όταν ακόμη ήταν δημοσιογράφος, είχε δηλώσει:

«Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της συνεκμετάλλευσης με τους Τούρκους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τους Τούρκους».

Η φράση υπάρχει. Δεν διαγράφεται επειδή πέρασαν τα χρόνια. Βεβαίως, ο ίδιος επιχείρησε να δικαιολογηθεί. Μόνο που η αιτιολογίες του δεν ήταν πειστικές.

Και ασφαλώς έχει σημασία ότι ο Γιάννης Λοβέρδος, ως υφυπουργός πλέον, έχει εκφράσει διαφορετική θέση. Έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και έχει επικρίνει τις τουρκικές ενέργειες ως αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο.

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Όμως άλλο πράγμα η σημερινή κυβερνητική θέση και άλλο η καθαρή αποκήρυξη μιας παλαιότερης προσωπικής άποψης.

Και αυτή η αποκήρυξη θα ήταν χρήσιμη τώρα.

Σε τέτοιες εποχές, στην εξωτερική πολιτική οι λέξεις μετράνε. Και μερικές φορές μία καθαρή διόρθωση μετράει ακόμη περισσότερο.

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ΥΓ.: Διόρθωση για εκείνη την απρέπεια του μοντάζ με την φωτογραφία του τότε διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Καρόλου στην Αφρική, δεν την περιμένω. Και απαξιώ να ζητήσω να ακούσω τη λέξη συγνώμη. Θα έπρεπε να ειπωθεί από μόνη της.