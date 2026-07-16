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Ο ίδιος τόνισε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί πολιτικό μονόδρομο για την κυβέρνηση και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που εκφράζουν ακραίες απόψεις.

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο κ.

Μαρινάκης άσκησε κριτική στην ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, συγκρίνοντάς την αρνητικά με προγενέστερες περιόδους του κόμματος.

Ο εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο πολιτικών συμφωνιών με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η πολιτική συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε ταυτοτικά ζητήματα και κοινές αρχές.

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«Κεραυνούς» κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από αυτούς τους πολίτες -εννοώντας τους βουλευτές- που η υπόθεση τους αρχειοθετήθηκε ενώ ανέδειξε τη στοχοποίηση που δέχθηκαν από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα κάποιοι, όπως οι κύριοι Τσιάρας, Κεφαλογιάννης, Μηταράακης να παραιτηθούν και από τις θέσεις τους στην κυβέρνηση. «Θα υπάρξει αποκατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους;», συνέχισε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με τους 4 βουλευτές για τους οποίους θα ασκηθούν διώξεις, ερωτηθείς αν θα συμπεριληφθούν στις λίστες των υποψήφιων βουλευτών, εξήγησε ότι «ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές».

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«Σεβασμός στη Δικαιοσύνη και αναμονή για τις αποφάσεις της»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να μη μεταφέρει τα πάντα σε τηλεδικαστήρια, κάτι που έγινε και στην περίπτωση των Τεμπών, να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει «σεβασμός στη Δικαιοσύνη και αναμονή για τις αποφάσεις της».

«Η αυτοδυναμία είναι πολιτικά μονόδρομος»

Ερωτηθείς για τις εκλογές και το ενδεχόμενο πιθανών συνεργασιών, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «στόχος είναι η αυτοδυναμία» και ότι η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τη λογική του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας αλλά στηρίζεται σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και υποστήριξε ότι «η αυτοδυναμία είναι πολιτικά μονόδρομος. Όχι εγωιστικά, πολιτικά».

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Α. Σαμαρά

Διευκρινίζοντας ότι δεν πρέπει η χώρα να οδηγείται σε μία ατελείωτη διαδικασία εκλογών και αφού ξεκαθάρισε ακόμα μία φορά ότι πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποια συμφέροντα ή μια παρέα την ώρα που πίνει καφέ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε:

«Η πολιτική δεν είναι deal. Έστω ότι ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να μην κάνει για το καλό της παράταξης και όλων όσων έχει υπηρετήσει στο παρελθόν. Αλλά έστω ότι κάνει κόμμα, γιατί είναι βαθύτατα υποθετική αυτή η συζήτηση. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μία συμφωνία. Η πολιτική είναι πολύ παραπάνω από μία συμφωνία σε επίπεδο προσώπων και αυτό θεωρεί και ο Πρωθυπουργός. Όταν κάποιος έχει υποστηρίξει ότι μια εξωτερική πολιτική, που είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών είναι μέχρι και μειοδοτική πολιτική, όταν κάποιος αποδομεί μια οικονομική πολιτική που μετά από δεκαετίες φόρων και εισφορών που αυξάνονταν, μειώνει φόρους και φέρνει μια χώρα, που ήταν στον πάτο της Ευρώπης σε ανάπτυξη, να αναπτύσσεται με διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν αυτά έχουν υποστηριχθεί πολιτικά, δεν αρκεί να βγει να πει ο άνθρωπος αυτός «Α, εντάξει, τελικά δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα καλά». Ο κόσμος δεν νομίζω ότι χαίρεται να μας βλέπει να συζητάμε για τις καρέκλες.

Μια συμφωνία βασίζεται κυρίως σε πολιτικές. Ειδικά η εξωτερική πολιτική για εμάς είναι ταυτοτικό ζήτημα.»

«Τι να πούμε για το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη;»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ κυβερνητικός εταίρος, εφόσον οι πολίτες δεν δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «ναι, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ένα ΠΑΣΟΚ, όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός εν δυνάμει συνομιλητής, γιατί στο παρελθόν έδειξε μια σοβαρότητα και συνέπεια και έβαλε στα μεγάλα τη χώρα, πάνω από το κόμμα. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι τα κόμματα χάρη στα οποία τώρα που μιλάμε είμαστε στην Ευρώπη. Αλλά τώρα, τι να πούμε για το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη; Τη ρητορική του, τις θέσεις του, τις ανέξοδες και ακοστολόγητες υποσχέσεις του; Μακάρι να επιστρέψει στο παρελθόν αυτό και με τις πολλές διαφορές που έχουμε, να επανέλθει στη λογική. Δείτε τι κάνανε στη συζήτηση για το Σύνταγμα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.»

Όταν βγει ο “ήλιος από τη δύση” η πιθανότητα συνεργασίας της ΝΔ με Βελόπουλο και Λατινοπούλου

Εκεί που ήταν απόλυτα αρνητικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο σενάριο πιθανής συνεργασίας με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και της κ. Λατινοπούλου. «Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει ο “ήλιος από τη δύση”. Όταν έχουν ακουστεί από κάποιους ανθρώπους τόσο ακραία πράγματα, δεν νομίζω ότι μια εκλογική διαδικασία μπορεί να κάνει το «άσπρο, μαύρο». Γι’ αυτό και έχουμε αποκλείσει a priori μια συζήτηση με κόμματα τα οποία έχουν εκφράσει ακραίες απόψεις», εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης.