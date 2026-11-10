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Επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, επισημοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την προαναγγελία που είχε κάνει το απόγευμα της Δευτέρας στην Ολομέλεια, έστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής – εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα- Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ο Ανδρέας Παναγιωτοπούλος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού και πλέον, μετά και την αποχώρηση του από τη Βουλή δείχνει να κατευθύνεται, όπως όλα δείχνουν, προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

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Πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος που, κατά πληροφορίες, παραμένει κοντά στην Κουμουνδούρου. Έτσι, όταν ορκιστεί βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τη δύναμη του κατά μία έδρα και πλέον θα αριθμεί 13 βουλευτές.