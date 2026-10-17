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Ο Παύλος Πολάκης, κατά την έναρξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, επέμεινε στην άποψη του πως ένα κόμμα πρέπει να έχει έναν αρχηγό και πρότεινε την διεξαγωγή Συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου νέας Κεντρικής Επιτροπής τον προσεχή Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς υπεραμύνθηκαν της συλλογικής ηγεσίας που «τρέχει» τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόταση Πολάκη απορρίφθηκε τελικά με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και 4 λευκά καθώς ο Νίκος Παππάς έθεσε σε ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή την πρόταση για διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο.

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Είχε προηγηθεί η ομιλία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να αντανακλά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες. Εδώ υπάρχει δυναμικό, για να περπατήσει. Όμως πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο, συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων. Και σε μία εβδομάδα μέσα να πάμε σε εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναταχθεί».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ»

Ανοίγοντας την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παππάς τόνισε πως «κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι’ αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται».

Η Ρένα Δούρου, από την πλευρά της, υπογράμμισε και εκείνη πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ», τονίζοντας πως «κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι’ αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται».