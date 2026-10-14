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Η ηγεσία του κόμματος τονίζει ότι η διακράτηση των εδρών από όσους αποχώρησαν υπονομεύει την κοινοβουλευτική λειτουργία και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά από τον Κώστα Ζαχαριάδη να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στον Δήμο Αθηναίων.

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Την παράδοση των βουλευτικών τους εδρών από τους ανεξάρτητους βουλευτές ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ξεκαθαρίζοντας από την πλευρά της Κουμουνδούρου ότι «δεν συναλλάσσεται». Καθώς σήμερα εκπνέει το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους «ανεξάρτητους» βουλευτές και τις «ανεξάρτητες» βουλεύτριες που διατηρούν τις έδρες τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Παράλληλα, ζητά από τον Κώστα Ζαχαριάδη να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του κόμματος στον Δήμο Αθηναίων.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση έπειτα από απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα σοβαρό, θεσμικό κόμμα που δίνει την μάχη για την ποιότητα της Δημοκρατίας, την εύρυθμη λειτουργία της και το ηθικό της πρόσημο χωρίς εκπτώσεις και, την ίδια στιγμή, χωρίς άγονες «ιδιοκτησιακές» αντιλήψεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εναντιώνεται σε κάθε αντικοινοβουλευτικό αφήγημα, σε κάθε λογική ότι τα προβλήματα της κοινωνίας μπορούν να λύνονται έξω από το Κοινοβούλιο, σε μέλλοντα χρόνο ή μέσα από μικρές και μεγάλες συνθηκολογήσεις με το νέο μεταμνημονιακό κατεστημένο του αθέμιτου νεοφιλελεύθερου υπερπλουτισμού, οι οποίοι de facto κυβερνούν την Ελλάδα εξωθεσμικά και επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία της σχέσης πολιτών-πολιτικού συστήματος.

Στο 5ο Συνέδριο του κόμματος, το 2025 αποφασίστηκε ότι οι διαιρέσεις ανήκουν στο παρελθόν και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οφείλει να ανασυνθέσει τον χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, συνομιλώντας με όλες και όλους όσους αποχώρησαν εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών και απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη.

Αυτό μας δεσμεύει ως το επόμενο Συνέδριο.

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Από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, παρατηρήθηκε ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα και «ανεξαρτητοποιήσεων» νέου τύπου, όπου παρατηρούμε -για πρώτη φορά- να αποχωρούν βουλευτές/τριες χωρίς νέα κομματική ένταξη και χωρίς να παραδίδουν (οι περισσότεροι-ες από αυτούς) την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με την υπογραφή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδωσε εύλογο χρονικό περιθώριο τριών μηνών, προκειμένου να αναστοχαστούν την στάση τους και να επιστρέψουν ή να παραδώσουν την έδρα τους – όπως προς τιμή τους έκαναν άλλοι βουλευτές – ή να αποκτήσουν νέα κομματική ένταξη.

Δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι τίποτε από αυτά δεν συνέβη.

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Είναι φυσιολογικό, ένα θεσμικό κόμμα να μην αιφνιδιάζει.

Για αυτό τον λόγο, την Τετάρτη 7/10/26, κατά την διάρκεια του καθιερωμένου briefing των διαπιστευμένων Συντακτών ανακοινώθηκε μια τελευταία «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ» έως την Τετάρτη 14/10/26.

Αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, οι οποίοι επιμένουν να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει και αυτό, πια, παρακωλύει την λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας.

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Δεν είναι, πλέον, ανεκτό για την Αριστερά των αγώνων και του ήθους, να υποφέρει συνολικά η κοινοβουλευτική λειτουργία. επειδή ορισμένες πολιτικές συναλλαγές δεν έχουν διεκπεραιωθεί.

Οι βουλευτές και βουλεύτριες που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο υπονομεύουν, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και κάθε επόμενο κόμμα που θα τους υποδεχθεί.

Από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους/ες βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό.

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Οι πολίτες έχουν βγάλει, ήδη, τα συμπεράσματά τους.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωρά καθαρά, σταθερά και Αριστερά στην έντιμη πορεία του, δεσμευμένος στον στόχο για μια έντιμη πολιτική πραγματικότητα που δεν θα αποδομεί την αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού και των κομμάτων.