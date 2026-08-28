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Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υποψήφια ως τοξική και επικαλείται παλαιότερη δήλωσή της για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως βασικό επιχείρημα για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο Νίκος Καρανίκας κατηγορεί την αντιπολίτευση για έλλειψη ενότητας σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια και η εκπαίδευση.

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Σφοδρή κριτική στην Έλενα Ακρίτα με αφορμή την υποψηφιότητά της για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής ασκεί ο Νίκος Καρανίκας, αμφισβητώντας ευθέως την καταλληλότητά της για το αξίωμα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζει την Ακρίτα «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ» και υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιολογημένα δεν προτίθεται να στηρίξει την υποψηφιότητά της.

Ο Καρανίκας επικεντρώνει την κριτική του σε δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις της Έλενας Ακρίτα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε παλαιότερη δήλωσή της για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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Παράλληλα, επεκτείνει την επίθεσή του στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί ότι επέδειξε κοινή στάση γύρω από την υποψηφιότητα της Ακρίτα, χωρίς να εμφανίζει αντίστοιχη ενότητα σε ζητήματα που, όπως αναφέρει, απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια και η εκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ακατάλληλη για προεδρείο

Η επιλογή της ινφλουενσερ του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστή για την εχθροπάθεια και τοξικότητα της και πριν λίγες βδομάδες δήλωνε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν γίνεται να την προτείνουν για αντιπρόεδρο της βουλής.

Ας σκεφτούμε πολιτικά και θεσμικά όσοι και όσες είμαστε με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τους θεσμούς.

Η συγκεκριμένη είναι γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από τις αναρτήσεις της που χαρακτηρίζονται από εχθροπάθεια, μίσος και μπόλικο μισογυνισμό.

Αλλά ας πάρουμε ως ταπεραμέντο της ινφλουενσερ κατάστασης την εχθροπάθεια της προς την κυβέρνηση και τα στελέχη της.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της βουλής μια που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του ΠτΔ.

Συμφωνείς δεν συμφωνείς με αυτήν την επιλογή για ΠτΔ δεν επιτρέπεται η δήλωση αυτή αν φιλοδοξείς να γίνεις αντιπρόεδρος της βουλής

Είναι λογικό η ΝΔ να μην στηρίξει μια τέτοια πρόταση

Όπως είδαμε όμως η απούσα επί της ουσίας αντιπολίτευσης συσπειρώθηκε και βρήκε αφορμή να επιτεθεί στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που είπαν το πολιτικά αυτονόητο για έναν θεσμό.

Τόση σύμπνοια στην αντιπολίτευση για την ενέργεια, την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τις Ανεξάρτητες αρχές που αλωνίζουν δεν είδαμε.

Δυστυχώς κάτι τέτοια επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση και είναι αναξιόπιστη με τις επιλογές της».