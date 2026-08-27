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Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κεντρική εκδήλωση της Χαριλάου Τρικούπη με θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ» στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 19:15 ενώ υπάρχει θεματική συζήτηση με τους:



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-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.