Ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις πλευρές εντός της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το ΠΑΣΟΚ βαδίζει για το συνέδριο του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Σηκώνοντας το γάντι, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης, «φωτογράφισε» τις πλευρές του Χάρη Δουκα, του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου καθώς τόνισε πως «γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media.

Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση ΝΔ”».

«4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πως «το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε» και συνέχισε λέγοντας: «Ακούω να λέγεται “μα, συνεδριάζουν τα όργανα;”. Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα. Και πάω στην ουσία. Θέλουμε ανοικτό συνέδριο; Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε σήμερα: 4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω».

«Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα ζήτημα που – όπως είπε χαρακτηριστικά – «με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;».

«Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει»

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην πολιτική της διεύρυνσης που επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό. Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα».

Ειδικότερα, τα κύρια σημεία της εισήγησης του Νίκου Ανδρουλάκη:

Για τη συνάντηση Κ. Μητσοτάκη- Ρ.Τ. Ερντογάν

Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες. Τι σημαίνει χωρίς αυταπάτες; Προφανέστατα, χαιρετίζουμε το καλό κλίμα της συνάντησης. Αλλά, εδώ υπάρχουν θέματα ανοικτά, όπως το καλώδιο. Ακούσαμε κάποια εξέλιξη; Θα ποντιστεί το καλώδιο; Διότι, σήμερα, σε τηλεοπτική παρουσία του ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Θεοχάρης, είπε ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος.

Πρέπει να τοποθετηθεί σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νέα Δημοκρατία, αν εν τέλει μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν η γραμμή είναι ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη θεώρηση, την οποία καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ και για την οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση σήμερα.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση

Το Σύνταγμα δεν είναι μόνο να το αλλάζεις και να το βελτιώνεις. Πάνω από όλα, είναι να το σέβεσαι. Και πρέπει στην πορεία προς το συνέδριο να συζητήσουμε σε βάθος τι σημαίνει ποιότητα δημοκρατίας και τι σημαίνει καλό Σύνταγμα. Για μένα, καλό Σύνταγμα είναι αυτό που προστατεύει την ποιότητα δημοκρατίας από τον χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να εξαρτάται η ποιότητα δημοκρατίας της χώρας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ποιότητα λειτουργίας της Βουλής από το χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Και, νομίζω, αυτό είναι το επίδικο πάνω στο οποίο πρέπει όλοι μας με σαφήνεια να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Τα ζήσαμε με τον κ.Τσίπρα, τα ζήσαμε και με τον κ.Μητσοτάκη. Σε καμία των περιπτώσεων και κανένας αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, από τον ιδρυτή μας μέχρι σήμερα, ουδέποτε παίξαμε επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατία εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η ηθική και αξιακή μας διαφορά.

Για την οικονομία

Η ανάπτυξη θα πέσει στο 0,7% το 2027. Αυτό δείχνει ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη με πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την κοινωνία.

Για τον πρωτογενή τομέα

Πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποκτήσει σύγχρονα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και τον κατάκλεψαν και τον χρεοκόπησαν και τον έβαλαν υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και τώρα τον οδηγούν ξανά στην απόλυτη απαξίωση εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αυτά, λοιπόν, είναι θέματα τα οποία με την πρωτοβουλία μας θέλουμε να μπουν ισχυρά στο δημόσιο διάλογο.

Για την υπόθεση του Βασίλη Γιαϊλαλί

Βλέπετε ότι δεν έχει κλείσει το θέμα της αίτησης ασύλου. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, άρα κινδυνεύει εάν επιστρέψει στη γειτονική χώρα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων του και πρέπει να μην υπάρξει απόρριψη στο αίτημα ασύλου.

Για το συνέδριο

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε.

Για τη διεύρυνση

