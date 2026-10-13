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Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με την υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους Μιλένα Αποστολάκη και τον Γραμματέα του Τομέα Ιδ. Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών Δημήτρη Σπυράκο.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η HuffPost, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν πως πρόκειται για ακόμη μία κίνηση που δείχνει οχι μονο την προγραμματική επάρκεια του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα αντανακλαστικά κυβερνησιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα επισημαίνουν πως με την επιλογή να καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου υπηρετειται και ο στόχος της ευθείας προγραμματικής σύγκρισης με την παρέμβαση της «γαλάζιας» κυβέρνησης για τις 120 δόσεις.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιμείνει στην αποδόμηση της κυβέρνησης που «χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσει ότι οι 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο δεν είναι “λαϊκισμός”. Χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να παραδεχθεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των funds και των servicers».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει οκτώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις: Για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις πραγματικές 120 δόσεις, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τους εγγυητές, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και τη κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.