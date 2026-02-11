Στα άκρα έφτασε η αντιπαράθεση μεταξύ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη και της πλευράς του Χάρη Δούκα στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ.

Η αντιπαράθεση αφορούσε τους όρους διεξαγωγής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επέμειναν στη διατήρηση της διαδικασίας που είχε εφαρμοστεί και στο προηγούμενο Συνέδριο, απορρίπτοντας την εκλογή βάσει του μητρώου μελών και προκρίνοντας την κατανομή με κριτήριο τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ανά περιφέρεια.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφεραν σε κείμενο που κυκλοφόρησε, η κατανομή θα γίνει «χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση», απορρίπτοντας ρητά τις αιτιάσεις περί μηχανισμών -αλγόριθμο που είχε καταγγείλει ο Χάρης Δούκας.

Η έντονη διαφωνία της Τόνιας Αντωνίου, η οποία ήταν παρούσα στην Οργανωτική Γραμματεία εκ μέρους του κ. Δούκα έληξε καθώς πέρασε η πρόταση Ανδρουλάκη, Η συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία δίνει απόλυτη κυριαρχία στον πρόεδρο του κόμματος και αποδυναμώνει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους Γερουλάνο και Δούκα, που βασίζονται περισσότερο στην Αθήνα..

Η διαδικασία εκλογής των συνέδρων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την οργάνωση και επίβλεψη της διαδικασίας θα αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ, η οποία θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος.

Περισσότεροι από 3.500 υπολογίζονται οι σύνεδροι. Με το μοντέλο που επιλέγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παρά τις αντιδράσεις από Δούκα και Γερουλάνο, θα κυριαρχήσουν οι σύνεδροι από την περιφέρεια και όχι από τα αστικά κέντρα, όπου είχε αρνητικές επιδόσεις ενώ στην περιφέρεια και ειδικά στην Κρήτη τις υψηλότερές του. Κατά συνέπεια το Ηράκλειο θα έχει πάνω από 200 συνέδρους, περισσότερους από μεγάλες περιοχές της Αθήνας.