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«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά.Από το Ισραήλ στην Ελλάδα – δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά», γράφει σε ένα σύντομο μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτησή της στο Instagram η Πνινάτ Γιανάι, που ταξιδεύει σήμερα με προορισμό την Αθήνα για να αναλάβει προσεχώς καθήκοντα ως Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Στο σύντομο βίντεο καταγράφει χαρακτηριστικές στιγμές από τον αποχαιρετισμό με τους γονείς της, όπου εμφανίζεται να παίρνει τις ευχές τους, ενώ φαίνονται οι βαλίτσες που έχει ετοιμάσει μαζί με την κόρη της Αρμπέλ, η οποία όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, θα την ακολουθήσει στην Αθήνα σε αυτό το ταξίδι με στόχο «να υπερασπιστεί το κράτος του Ισραήλ».

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To σύντομο βίντεο ολοκληρώνεται με την πρώτη επίσκεψη – εθιμοτυπικού χαρακτήρα – στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για το επίσημο καλωσόρισμα.

Η Πνινάτ Γιανάι που δείχνει να εξοικειώνεται ταχύτατα με το νέο περιβάλλον στη χώρα μας, ανήρτησε πριν από 4 ημέρες και βίντεο, όπου φαίνεται να συνομιλεί με την Γλυκερία, καθώς η ελληνίδα τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο Ισραήλ.